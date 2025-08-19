Wanda Nara es sinónimo de show y estrategia. Con esa mezcla de actitud arrolladora y un olfato único para estar siempre en el centro de la escena, se ganó el título de reina de la farándula sin pedir permiso. Viajes, romances, lanzamientos y frases picantes: todo lo que toca enciende las redes. Y, fiel a su estilo, su último posteo volvió a dar que hablar… porque si algo tiene claro Wanda, es cómo quedarse con todas las miradas.

Wanda Nara eligió el top deportivo más revelador para visitar el incónico cartel de Hollywood

En esta oportunidad, Wanda compartió en sus historias de Instagram algunas fotos de su paso por Hollywood, donde visitó el icónico cartel con el nombre de la ciudad.

En las imágenes, se la puede ver con un top deportivo blanco ultra escotado, que combinó con una campera blanca y negra oversize y pantalones anchos.

Wanda Nara reaccionó con furia tras un llamativo video de Mauro Icardi y la China Suárez

La China Suárez compartió en Instagram un resumen de los momentos que ha vivido con Mauro Icardi en Turquía estas últimas semanas y, minutos más tarde, Wanda Nara explotó mediante su cuenta oficial de X. “Ayer fue el Día del Niño. Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños”, comenzó.

Después, Wanda Nara se refirió, puntualmente, al accionar de su expareja para con las hijas que tienen en común: “Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. A, pero el nombre escrito que no falte en las zapatillas o remera para el show”.

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi en X.

Por si fuera poco, Wanda Nara sumó: “No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos cuando tenés la obligación moral, además de la orden judicial y multas impuestas, es violencia. Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó, visiblemente molesta con Mauro Icardi.