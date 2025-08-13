Netflix: Wanda Nara filtró las primeras imágenes del exitoso reality show que conducirá con Darío Barassi

En medio del conflicto familiar que sostiene con Mauro Icardi y las tensiones con L-Gante, Wanda Nara viajó a México por pedido directo de Netflix, para grabar la segunda temporada de "Love is Blind“, junto al queridísimo conductor de televisión, Darío Barassi.

Ahora bien, desde que llegó al país azteca, Wanda Nara se puso manos a la obra con los preparativos para las grabaciones del reality show que tendrá Netflix en su catálogo de ofertas anuales.

Lejos de mantener medianamente oculto lo que sería el set de grabación, Wanda Nara compartió en el perfil de su cuenta oficial de Instagram un video donde se aprecia la escenografía que Netflix usará en esta edición para "Love is Blind“.

Al igual que en la temporada pasada, "Love is Blind" destaca una escenografía sofisticada con detalles modernos y el uso indiscutible de colores que representan directa e indirectamente el amor.

Tras haber adelantado las primeras imágenes del detrás de escena del reality de Netflix, Wanda Nara escribió: “Feliz de otra temporada juntos @netflix. Love is Blind. Mi compañero Darío Barassi".

Darío Barassi grabando "Love is Blind".

Darío Barassi también mostró la escenografía de “Love is Blind”

Darío Barassi replicó el accionar de Wanda Nara y mostró más imágenes de lo que sería el set de grabaciones del reality de Netflix y, al pie de las fotos, dejó un emotivo mensaje que refleja la alegría que siente por formar parte de “Love is Blind”.

Puntualmente, Barassi escribió: “Lookearse, estudiar, luces, cámara y a poner el cuerpo. Qué afortunado soy de trabajar de lo que me gusta. Gracias por la banca siempre”. Asimismo, el compañero de dupla de Wanda Nara completó: “Dándolo todo por los pagos mexicanos. Volvemos en breve y seguimos a pleno con ‘Ahora Caigo’. Solo estoy pensando en los taquitos y quesadillas que me esperan a la noche”.

Wanda Nara junto a Darío Barassi en las grabaciones de " Love is Blind".

Sin lugar a dudas, Netflix traerá a la pantalla chica otra temporada de uno de los realitys shows más vistos del momento y, para que el proyecto se impulsará aún más, seleccionó a una dupla de figuras que, con profesionalismo, sobresalen en la pantalla chica.