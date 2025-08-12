¿Se enojó? La picante reacción de L-Gante tras los dichos de Wanda Nara sobre su reconciliación con Tamara Báez

L-Gante tomó una drástica decisión después de afirmar que volvió con Tamara Báez, la mamá de su única hija (Jamaica). El cantante estaría dispuesto a sacar de su vida a Wanda Nara y todo parece indicar que ya dio el primer paso.

Es importante acotar que, en principio, L-Gante dijo durante un diálogo que sostuvo con Flor de la V en "Los Profesionales de Siempre“, lo siguiente: “Ahora me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. Cansado, con ganas de volver, pero vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos, yendo a comer”.

Wanda Nara sigue a L-Gante.

Después, al artista le consultaron si se había dado otra oportunidad con Tamara y, él, rápidamente respondió: “Sí, estamos bien”. En cuanto al vínculo con Wanda Nara se refiere, L-Gante aclaró: “Fue un pasatiempo Wanda”.

Como es de suponer, las declaraciones de L-Gante causaron un gran revuelo en la web, pero aun así todo parecería estar bien por parte de Wanda, puesto que, en su Instagram, aún se reflejaba el artista dentro de sus seguidores.

Sin embargo, por la parte contraria, causó sorpresa la actitud que L-Gante tomó. Más exactamente, el compositor decidió dejar de seguir a Wanda Nara en la aplicación referida, lo que evidenciaría cierta tensión o descontento entre ambos.

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara.

Más allá de lo que las redes sociales puedan o no reflejar, L-Gante no habló al respecto y sus fanáticos aseguran que, en caso de que desee continuar la relación con Tamara, deberá evitar mencionar el nombre de Wanda.

Qué opina Wanda Nara sobre la reconciliación entre L-Gante y Tamara

En diálogo con “Puro Show”, Wanda Nara calificó a L-Gante como una persona muy cambiante: "Ahora volvió con la ex, Elián es así. Nunca le haría un planteo. Yo lo felicito”, dijo.

No obstante, la entonces amiga y también expareja de L-Gante expresó: “Si están enamorados y están bien, me alegro por ellos. Es mejor para mí”.