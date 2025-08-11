¿Y Wanda? La sugerente publicación de L-Gante con Tamara Báez que despertó rumores: “Unas ganas de volver...”

L-Gante es uno de los referentes de RKT del país y con su música recorre el mundo. A pesar de su exitosa carrera artística, el famoso siempre es noticia por sus polémicas y sus relaciones amorosas que están en el centro de escena mediática, como es su ida y vuelta con Wanda Nara. Ahora, el artista se mostró con su ex y madre de su hija, lo que encendió las alarmas.

Hace unos días, el cantante de RKT estaba de gira por Europa e invitó a Wanda Nara para que se sume a su tour. La mediática viajó y desde allí se mostraron juntos como una pareja, a pesar de que no confirmaron su reconciliación.

Luego, de la vuelta de la famosa al país, se filtraron fotos de L-Gante con otra mujer en las playas de Ibiza. La actitud del artista en sus relaciones siempre llama la atención, como fue su romance con Tamara Báez, antes de ser popular, y con quien tuvo a su hija Jamaica.

Con L-Gante, Wanda Nara disfrutó del verano europeo

La relación entre la influencer y el cantante de RKT tuvo varios enfrentamientos por la cuota alimentaria. Este fin de semana, fue Elián quien compartió fotos con su ex en una tarde en familia, dejando en claro que hicieron las paces.

L-Gante apareció con Tamara Báez y dejó un sugerente mensaje que aviva la reconciliación

En ese contexto, se suman las versiones de que Tamara se separó de su novio Thiago Martínez. L-Gante escribió un sugerente mensaje en sus historias que dio qué hablar.

“Unas ganas de volver con ella”, escribió Elián junto a una foto de fondo gris. A pesar de que no dio referencia ni nombres, al rato compartió un video que terminó con las especulaciones.

En la siguiente historia, L-Gante mostró un video de él con Tamara y su hija Jamaica, en donde los tres están riéndose y pasando un momento divertido en familia, además de que le acariaba el pelo a su ex.

Esto despertó sospecha de que el mensaje del artista podría estar dirigido a su ex y madre de su hija, ahora que hay rumores de separación de su pareja.