¿Qué dirá Wanda? Revelaron que L-Gante tiene un perfil falso para hablar con mujeres: “Se chamuya a...”

L-Gante es uno de los personajes más populares del último tiempo, si bien tiene una carrera artística que está en su auge, también es noticia por sus polémicas y su relación de idas y venidas con Wanda Nara. La expareja se separó, volvió, y se separaron hace varios meses. No obstante, ahora se encuentran en un viaje romántico por Europa, a pesar de no confirmar oficialmente una reconciliación.

El cantante de RKT tiene su cuenta oficial de Instagram, en donde cuenta todas las novedades de su música, y comparte sus momentos personales con su familia, amigos y viajes. Cada vez es más común que los famosos tengan más de una cuenta en redes sociales para mostrar su vida privada.

Muchas figuras públicas tienen su cuenta oficial y otra aparte, que en general es privada y con seguidores de su círculo íntimo. En LAM revelaron la otra cuenta del famoso y el motivo por el que se creó.

L-Gante

Aseguran que L-Gante tiene otra cuenta para hablar con mujeres

Por medio de un enigmático, en el programa que conduce Ángel de Brito contaron que L-Gante tendría una cuenta falsa que usa exclusivamente para agregar a mujeres y hablar con ellas, ya que no puede con su perfil oficial.

“L-Gante tiene una cuenta falsa. Se chamuya a mujeres desde esta cuenta trucha, que no tiene nada de malo, porque van y vienen con Wanda”, expresó Pepe Ochoa al aire de LAM.

Luego, el panelista informó cómo se enteró de la información: “L-Gante hasta el viernes pasado se tiroteaba a esta chica, la cual se la fue tiroteando varios días y ella me contactó, entonces yo le dije, seguí hablándole para ver si es él”.

“Cuestión que empezó a hablar, él le daba pruebas y ella no entendía por qué L-Gante le hablaba de una cuenta trucha y ella dijo ´mandame pruebas´, le mandó video con ese collar con el que está con Wanda Nara en ese momento“, contó Pepe Ochoa mientras mostraba la foto del cantante y Wanda con un collar.

Asimismo, el panelista de LAM contó que la mujer le preguntó al artista porque tenía otro perfil: “Él le dijo que Wanda tiene su cuenta abierta en el teléfono y le manda una foto del chat con Wanda en donde Wanda le dice ‘Elian, qué estás haciendo, tengo abierta tu cuenta en mi teléfono’ y él le dijo ‘no seas tan tóxica, me la baja’“.

Después, Pepe Ochoa contó que desde el entorno de L-Gante se contactaron con él para desmentirlo: “Cuando hice este tema, yo no había dicho nada, no había dado ni media pista, no había avivado giles, y me llamó el mánager de L-Gante y dijo ‘de quién es esa cuenta, porque Elian no se comporta de esa manera’. Y a los diez minutos le cambiaron el nombre a esa cuenta”.