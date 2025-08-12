La picante reacción de Wanda Nara a la reconciliación de L-Gante y Tamara Báez: “Mejor para mí”

Semanas atrás, Wanda Nara y L-Gante disfrutaron de unas inesperadas, pero muy llamativas vacaciones en España. Como es de suponer, tras el tiempo libre que vivieron juntos, los rumores de una posible reconciliación entre ambos impactaron fuertemente en la web.

A pesar de lo vivido en Europa, el cantante aclaró que, entre él y Wanda Nara solo hay una amistad, razón por la cual no deberían juzgarlo si lo llegasen a ver socializando con otras mujeres. Después de la ya referida aclaratoria, el también compositor confirmó públicamente su reconciliación con Tamara Báez, la mamá de su única hija, Jamaica.

Wanda Nara de vacaciones junto a L-Gante.

No obstante, cuando a L-Gante le consultaron sobre la hermana de Zaira Nara, este rápidamente dijo: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”. Y, acto seguido, el artista dejó de seguir a la expareja de Mauro Icardi por Instagram.

Wanda Nara rompió el silencio y habló de la reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez

En vista de todo lo ocurrido estos últimos días, el equipo de “Puro Show” abordó a Wanda Nara en el aeropuerto, antes de que emprendiera su camino a México. La mediática se refirió a todos los temas que la vinculan directa e indirectamente con otras figuras.

Cuando llegó el momento de dar su opinión sobre la reconciliación entre L-Gante y Tamara, Wanda Nara hizo referencia a la personalidad cambiante del artista: “Ahora volvió con la ex, Elián es así. Nunca le haría un planteo. Yo lo felicito”.

El inesperado motivo por el que L-Gante se reconcilió con Tamara Baéz: “Nunca dejé de...”

Asimismo, Wanda Nara completó: “Si están enamorados y están bien, me alegro por ellos. Es mejor para mí”. De esa forma, la empresaria dejó saber su postura ante la reconciliación de L-Gante con Tamara y todo parecería estar bien entre las partes.

Sin embargo, el escenario se presta a la confusión por el accionar que L-Gante decidió implementar en Instagram. De cualquier forma, Wanda Nara ya se encuentra en México, grabando una nueva edición de “Love is Blind“, acompañada por el conductor de televisión Darío Barassi.