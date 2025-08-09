Wanda Nara reveló lo que conservó de Maxi López por años y dejó a todos sin palabras.

Wanda Nara volvió a causar revuelo en las redes sociales con una publicación que combina nostalgia, picardía y un leve aire de controversia al hablar de Maxi López con mucha emoción.

Wanda dio declaraciones sobre la relación con su ex marido y declaró que dejó todo para que él continuara con su carrera.

Al parecer, durante su reciente viaje a Milán, la mediática se dedicó a organizar su casa y, en medio de la mudanza, encontró un verdadero tesoro para cualquier amante del fútbol: las camisetas más valiosas de su exesposo y padre de sus tres hijos.

El emotivo mensaje que le dedicó Wanda Nara a Maxi López

Durante la mudanza, Wanda compartió un momento muy especial con sus seguidores: “Mirá lo que encontramos haciendo mudanza... la emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió junto a un video en el que se pueden ver camisetas del Barcelona, Gremio y otros equipos donde jugó Maxi López.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que añadió después, la cual muchos interpretaron como una señal de buena voluntad hacia su exesposo: “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, haciendo referencia a Elle y al hijo que espera con Daniela Christiansson. Esta muestra de cordialidad sorprendió a varios y dejó en claro que, a pesar del pasado, hay espacio para el respeto y la consideración.

La tranquilidad parece haberse instalado entre ambos después de atravesar numerosos conflictos que los enfrentaron durante un largo período, especialmente cuando la empresaria de cosméticos mantenía una relación con Mauro Icardi.

La unión de Maxi López y Wanda Nara

Wanda Nara se refirió a la relación que mantiene con Maxi López y contó cómo estuvo a su lado durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

El 12 de julio, la empresaria de cosméticos decidió abrir una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde respondió sobre diversos temas relacionados con sus exparejas, entre ellos Mauro Icardi, L-Gante y Maxi López. En cuanto a este último, reveló el gran apoyo que recibió cuando le diagnosticaron leucemia mieloide crónica en 2023, una enfermedad oncohematológica que afecta la médula ósea y provoca una producción excesiva de glóbulos blancos anormales.

Frente a la consulta de un usuario sobre si estaba distanciada de su ex pareja, y en medio de los rumores que circulan por la denuncia contra Icardi y su vínculo con el padre de sus hijos — Valentino, Benedicto y Constantino — Wanda aclaró que siempre mantuvo una buena relación con él.

“No. Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé, llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho”, expresó Wanda, resaltando el apoyo incondicional y la preocupación que Maxi López le brindó.

Además, contó que hace todo lo posible para que Maxi esté presente en la vida de sus hijos, pese a la distancia física que los separa. “Tenemos chats con cada uno de ellos y hablamos todos los días por los chicos. A pesar de la distancia yo lo hago participar en todo. Muchos años hablé a escondidas, hoy hacemos video llamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa”, explicó en respuesta a un usuario que le consultó en la red social.