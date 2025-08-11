La filosa opinión de Moria Casán sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Están enamorados...”

Moria Casán es una de las estrellas más importantes del país con una larga trayectoria como conductora, bailarina y actriz. La famosa es conocida por su lengua karateka, como ella misma se nombra, ya que no tiene problemas de opinar de todo sin filtros. Ahora, la artista se metió en el tema del momento y dejó su punto de vista sobre el WandaGate.

No hay dudas de que la novela de la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi tiene atrapados a todos no solo a la sociedad, sino que los famosos opinan de la guerra entre la mediática y el futbolista por sus hijas, y la pelea con la actriz, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021.

La China Suárez y Mauro Icardi viven a pleno su romance en Turquía, donde empezaron su nueva vida y comparten en redes sociales, a pesar de las críticas. Mientras que Wanda Nara se ganó el cariño de todos por ser la que sufrió el engaño del futbolista en 2021, además que tuvo razón y tras su separación, el jugador comenzó su relación con la actriz.

La tajante opinión de Moria Casán sobre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Moria Casán estuvo en un móvil de Infama y habló de todo, en especial del conflicto del momento. “Wanda Nara está lastimada, porque ella como mujer lo armó a Icardi, lo armó a su manera, y le salió un hábil declarante y un tipo jodido. El tipo aprendió todo de ella y después se le viene encima con todas las herramientas", expresó sin filtros La One.

En cuanto a la relación de la China Suárez y Mauro Icardi, la famosa reflexionó y comentó: “Creo que la China e Icardi están profundamente enamorados, es una especie de amor de novela. Ahora, los pibes van a tener que ser pilotos o someterse a un jet lag. Pobres pibes, se pasan con la ley de gravedad dada vuelta”.

Asimismo, Moria Casán habló de Wanda Nara y su boom mediático: “Ha podido humillar a todo el mundo, porque hace nueve meses que están todos los programas dependiendo de ella, la van a buscar, les rinde y siguen sacando leche”.