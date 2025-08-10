La China Suárez mostró qué hizo con Mauro Icardi después de que sus hijos se fueron de Turquía: “Prendemos velitas...”

La China Suárez está en el foco de los medios de comunicación desde que comenzó su relación con Mauro Icardi. La pareja del momento tuvo un escandaloso affaire en 2021 cuando el futbolista estaba casado con Wanda Nara, lo que desató el WandaGate. Ahora, la actriz se fue a vivir a Turquía con el jugador del Galatasaray y desde allá muestra su nueva vida.

El WandaGate es seguido por todos y cada día sale a la luz un nuevo escándalo entre los protagonistas de la novela. La China Suárez estuvo dos semanas con sus tres hijos en Estambul, y este fin de semana los menores volvieron al país para retomar sus actividades escolares.

El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi tras estar 10 días separados

Lo que se sabe hasta el momento es que Rufina, la hija mayor de la actriz y Nicolás Cabré, volverá en unos días para iniciar su nueva vida en el país turco. Para esta nueva etapa, la pareja anunció que cambió de residencia, dejando a atrás la casa que compartía Icardi con Wanda Nara y su familia cuando vivían en Estambul.

“Hogar nuevo. Oficialmente mudados”, escribió la actriz junto a la foto del living del nuevo hogar y dos juegos de llave, uno con sus iniciales y otro con la de Icardi.

El nuevo paso que dan la China Suárez y Mauro Icardi en su relación

Tras el viaje de sus tres hijos a Argentina, la pareja volvió a quedar sola en Estambul. La China Suárez compartió una foto de cómo son sus días y contó qué fue lo primero que hicieron cuando sus hijos se fueron del país.

Así mostró la China Suárez qué hicieron con Mauro Icardi cuando sus hijos se fueron de Turquía

La actriz mostró una foto de Icardi en la piscina del jardín de su casa y escribió sobre cómo van armando su nuevo hogar: “Van llegando los muebles que elegimos”.

La China Suárez mostró cómo es su nueva vida con Mauro Icardi

“Recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos“, agregó la actriz en el mismo posteo contando cómo amueblan la casa a la que se mudaron y buscando estar en cada detalle.

Por último, le dedicó palabras de amor a su pareja. “Te amo”, le escribió la China Suárez a Mauro Icardi.

La pareja inició su nueva vida en Turquía y ahora ambientan su nuevo hogar de acuerdo a sus necesidades y estilo.