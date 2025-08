“La mamá de tus hijas tiene leucemia”: la letal respuesta de Wanda Nara contra Mauro Icardi tras ser acusada de consumir sustancias

La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene fin y siguen con el enfrentamiento mediático por la tenencia de sus hijas. El futbolista se instaló en Turquía con su pareja la China Suárez y los hijos de ella, lo que sumó un nuevo escándalo al WandaGate, ya que la actriz fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021. La conductora volvió al cargar contra su ex.

Wanda salió al cruce de Icardi luego de que él lo acusara de “consumir sustancia”. Cabe recordar que la mediática y sus hijas estuvieron el fin de semana en Rosario junto a la familia de su ex, lo que desató la ira del futbolista.

Wanda Nara con la familia Icardi

El descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

La conductora arremetió sin filtros contra Mauro Icardi y le dijo de todo: "Tenés que ser muy hijo de put*, sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia".

“Jamás consumí y mucho menos ahora. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de put*, ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos, ni verte”, agregó Wanda en su fuerte descargo contra su ex.

El descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Asimismo, la mediática acusó a Icardi de amenazarla y no cumplir con sus deberes de padre: “Que no pagues la cuota alimentaria hace diez meses ni la obra social ya es cuestión de justicia. Pero me cansé que me acuses desde que te dejé siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir tu amenaza”.

Luego, Wanda mostró varios chats de ella con su médico del día en que se enteró de su enfermedad y cómo fue el procedimiento para hacerse los estudios correspondientes.

Wanda Nara mostró los chats con su médico por su enfermedad

En los mensajes que muestra con su médico, Wanda habla de los estudios y el día en que se iba a ir a la clínica para que le den los resultados antes de conocer su leucemia.

Wanda Nara mostró los chats con su médico por su enfermedad

“Mañana me iban a hacer lo de la médula. Lo prefiero hacer todo en Fundaleu. Me llevo hideoxiurea para bajar los glóbulos blancos. Estaba esperando esos análisis”, le dice Wanda en el mensaje al médico.

“Mucho miedo y angustia, Miguel. Lo antes que pueda hacer todo mejor, estamos muy angustiados”, comentó la famosa en otro mensaje.

De igual manera, en otro mensaje Wanda resalta la confianza en su médico: “Yo me apoyo totalmente en vos. Prefiero no escuchar más nada. Mucha angustia por mis hijos”.