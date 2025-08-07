La irreversible decisión que tomó Moria Casán luego de 3 años de amor con Pato Galmarini: “Él me propuso...”

La vida personal de los artistas muchas veces queda expuesta por la repercusión mediática que su nombre genera en la web o, en su defecto, por las declaraciones que ellos mismo hacen ante los medios de comunicación, tal como ha ocurrido muchas veces con Moria Casán.

La renombrada actriz argentina de 78 años es un libro abierto cuando de hablar sobre su relación con el político Pato Galmarini se refiere. Un claro ejemplo de ello se evidenció hace poco, cuando Moria Casán reveló la importante decisión que tomó con quien ha sido su pareja desde hace ya 3 años.

Moria Casán y Pato Galmarini

La irreversible decisión de Moria Casán

En una entrevista realizada por el periodista Nico Peralta para Pronto, Moria Casán contó el verdadero motivo por el cual no se ha mudado de forma oficial con Pato Galmarini.

Concretamente, la también presentadora de televisión expresó lo siguiente: “Él me propuso muchas veces desde casamiento hasta irme a vivir con él. Pato tiene un piso divino y yo tengo mi cuarto con mi baño y todo, entonces alguna vez le digo: ‘Gordo, duermo en el cuarto’. Así está perfecto. Convivencia no. Me parece que así mantenemos una fantasía linda que tiene cierto atisbo de clandestinidad”.

En ese mismo contexto, Moria Casán continuó con la confesión en cuestión: “Yo vivo mucho en la casa de él; casi todos los fines de semana y algunos días de semana me quedo. Él se queda menos en la mía porque se encuentra más en su casa. Tampoco se lo pedí”.

Morian Casán y Pato Galmarini

Por último, pero no menos redundante, Moria Casán en medio de la entrevista, subrayó: “Una o dos veces se habrá quedado y yo en la casa de él prácticamente vivo también, ya que tres días o cuatro a la semana vivo ahí. Tengo cualquier cantidad de gente amiga divina ahí: es mi otro mundo también”.

De tal manera, Moria Casán dejó saber que el vínculo entre ella y Pato Galmarini está en perfecto estado, por lo que no necesariamente sienten la necesidad de seguir las reglas o normas que implementan las parejas convencionales.