De qué trata En El Barro, la serie spin-off de El Marginal que llega a Netflix

Después de consagrarse como uno de los fenómenos más grandes de la ficción argentina, El Marginal tendrá su spin-off. Netflix anunció la llegada de En el barro, una serie que trasladará la acción a una cárcel de mujeres y que promete mantener el tono intenso, realista y visceral que caracterizó a la saga original.

La trama se centrará en Gladys Guerra, más conocida como “La Borges”, quien, junto a un grupo de reclusas, se ve envuelta en una situación extrema tras un accidente que las deja varadas en un río. Cubiertas de barro, las sobrevivientes deberán formar una alianza para enfrentar la vida detrás de los muros de la prisión de La Quebrada. Allí, y como estrategia de supervivencia, conformarán una temida banda conocida como “Las embarradas”.

Un elenco de peso y el debut actoral de María Becerra

El reparto de En el barro está compuesto por figuras de gran trayectoria como Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez, Ana Rujas, Gerardo Romano y Cecilia Rosetto.

En el barro. Foto: captura pantalla.

La gran sorpresa es la incorporación de María Becerra, quien dará sus primeros pasos como actriz en esta producción. Aunque aún no se reveló cuál será su personaje, su participación generó enorme expectativa tanto entre sus fanáticos como entre los seguidores de El Marginal. La “Nena de Argentina” se suma así a un proyecto que buscará mostrar un costado inédito del mundo carcelario femenino, con historias de poder, alianzas y traiciones.

María Becerra en el rodaje de "El Barro". Foto: Instagram.

Un nuevo capítulo en el universo de El Marginal

La serie mantendrá el sello narrativo de sus creadores, con una estética cruda y una construcción de personajes que exploran las tensiones, las jerarquías y la violencia que marcan la vida en prisión. Sin embargo, En el barro se propone ir más allá, ahondando en las estrategias de supervivencia, la sororidad y las rivalidades entre mujeres que viven en un entorno hostil y sin segundas oportunidades.

Foto: Netflix.

Con su avance ya lanzado, Netflix se prepara para un nuevo éxito y dejaron en claro que este spin-off seguirá el legado de su antecesora, pero con una identidad propia.

Con drama, tensión y un elenco de lujo, En el barro buscará conquistar a los fans de El Marginal y atraer a nuevos espectadores, mostrando que las historias más intensas también pueden contarse lejos del patio de San Onofre.