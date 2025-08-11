María Becerra en River con un show 360°: mapa de ubicaciones, precios de entradas y dónde comprarlas

Luego de mantener la incertidumbre latente por medio de sus redes sociales, María Becerra anunció que se presentará en el Estadio de River Plate con un show en formato 360° que promete dejar a todos boquiabiertos. Todo lo que hay que saber sobre la venta de entradas: precios, ubicaciones y dónde comprar.

Cabe mencionar que, el Estadio River Plate tiene una capacidad de 85 mil personas y María Becerra decidió que ella sería la primera en implementar el formato 360, lo que la convertiría en la única artista en realizar la presentación más grande en tal sitio hasta la fecha.

Para el anuncio pertinente del show, María Becerra realizó una icónica presentación en vivo desde un helipuerto en Puerto Madero, a unos 70 metros de altura aproximadamente. Todo esto mientras que a la cantante la rodeaban más de 300 drones que, al mismo tiempo, iluminaban el cielo de forma sorprendente.

Con base en la trayectoria que María Becerra ha logrado trazar dentro de la industria musical, se sabe que este no será su primer show en el River, sino el tercero luego de posicionarse como la primera mujer en pisar el Monumental con más de 130 mil espectadores y las entradas en sold out.

Por tal motivo, de antemano se sabe que este nuevo show de María Becerra marcará un antes y un después en su carrera y la consolidará como una de las artistas más aclamadas, consumidas y queridas de toda la Argentina.

El gran anuncio de María Becerra

Entradas para María Becerra en el Estadio River 2025

Las entradas tendrán una preventa este 11 de agosto a las 13 horas, pero únicamente para los clientes de BBVA. Luego, a partir del 12 de agosto, se realizarán las ventas generales mediante la página AllAccess.com.ar.

María Becerra en River con un show 360°: mapa de ubicaciones y precios de entrada de cada sector

Los precios de los tickets varían según la ubicación y van desde $55.000 pesos argentinos + cargo por servicio, hasta $300.000 + cargo por servicio.

Como comentó la propia María Becerra, en este show harán acto de presencia sus alter egos artísticos, mismos que vienen cargados de variedad musical, visuales increíbles y colaboraciones pegadizas. Sin duda alguna, La Nena de Argentina volvió a sorprender con su regreso a River y dejó la vara muy alta para quienes luego quieran presentarse en dicho lugar.