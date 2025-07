El nuevo video de María Becerra que sorprendió a todos sus fans: “Todo se va a la verg*”

María Becerra está de regreso. Y no de cualquier forma. La artista sorprendió este lunes con un video en su cuenta de Instagram que no tardó en volverse viral. Ensangrentada, con un arma en la mano y una mirada desafiante, aparece interpretando a Shanina, un personaje que ya había presentado en “Ramen Para Dos”, su colaboración con Paulo Londra. Pero esta vez, la escena sumó un detalle que preocupó a muchos.

“No lo entiendo. Estoy bien hasta que me enamoro y cuando me enamoro, todo se va a la verg*”, se escucha decir a la cantante en un tono serio. La frase, cruda y directa, quedó flotando entre sus seguidores, que no tardaron en expresar su inquietud en los comentarios.

El cambio en el video de "Ramen Para Dos".

María Becerra y una nueva apuesta musical

En el mismo posteo, María agregó: “Yo te voy a amar, esté bien o mal 💔 INFINITOS COMO EL MAR 🌊♾️🩸 31/7 21 HS”. Aunque no dio más pistas, todo indica que se trata de un nuevo lanzamiento musical. La mención al horario y la estética visual dejan en claro que lo que se viene es parte de un nuevo proyecto, cargado de narrativa y emociones intensas.

El personaje de Shanina parece volver con fuerza y sumar nuevos capítulos. “Este concepto me gusta, es como coleccionar personajes y al parecer hay muchos”, escribió una fan. Otros, directamente celebraron el regreso con frases como: “Volvió el septum, volvió Shanina, aparece paraguas, volvió madre… simplemente se viene un hit”.

Desde el entorno de la cantante no se brindaron más detalles, pero el video llega tras un período delicado en la vida personal de María. A comienzos de año, reveló haber atravesado un segundo embarazo ectópico que puso en riesgo su vida. Esa experiencia, dolorosa y límite, podría estar marcando el tono más visceral de esta nueva etapa.

Shanina, el personaje que interpreta María Becerra.

“Banco este personaje otaku”, comentó Khea entre los miles de mensajes que recibió el clip. Mientras tanto, sus seguidores ya cuentan los días para descubrir qué historia se esconde detrás de “Infinitos como el mar” y qué emociones está lista para compartir María esta vez. Porque si algo quedó claro, es que volvió con todo.