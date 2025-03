La dura autocrítica de Paulo Londra sobre su regreso a la música: “No estás a la altura”

Después de varios años sin poder sacar música, Paulo Londra regresó recargado. En la cima de su carrera, el cantante cordobés debió frenar todo debido a un conflicto legal. Durante todo ese tiempo, el artista no pudo publicar nuevo material ni dar shows en vivo.

Sin embargo, toda aquella experiencia hizo que el regreso de Paulo Londra sea de los eventos más esperados por el público del género urbano. El artista volvió con una BZRP Music Session y desde entonces ha estado enfocado en sus nuevos proyectos.

Paulo Londra y Lit Killah publicaron "Protagonista", una nueva colaboración en conjunto. (Prensa Lit Killah/Javier Rogoski).

Ahora, a comienzos del 2025, Paulo Londra sorprendió a sus fans con Versus, un EP muy especial. En este nuevo trabajo, el cantante regresa a sus orígenes y sus raíces, y apuesta por el trap. Además, su regreso a los escenarios es inminente.

El mano a mano de Paulo Londra con Julio Leiva

Para promocionar su más reciente lanzamiento, Paulo Londra tuvo una entrevista exclusiva con Julio Leiva en donde habló de todo y se confesó sobre el duro momento que le tocó atravesar sin poder sacar música.

“¿Pensaste en algún momento dejar todo?“, preguntó el periodista. ”Nunca", fue la respuesta del cantante. “Yo lo único que puedo hacer es escribir y rimar”, confesó.

Paulo Londra volvió al trap con Versus, un EP con el que recuerda sus raíces y sus comienzos en el freestyle y la música

Luego, reveló que su padre cumplió un rol fundamental para poder sobrellevar ese difícil momento. “Gracias a mi viejo que se puso la 10″, dijo acerca de la ayuda de su papá para resolver el conflicto legal. “Eso no me lo voy a olvidar más”, sostuvo.

“Mi viejo fue Batman, ver a mi viejo intentando hablar inglés con los abogados era muy fuerte”, recordó. Además, señaló la importancia de tener a su familia cerca durante ese tiempo: “Mamá, el nacimiento de mis hijas, pandemia, si no tenía ese cable a tierra iba a ser muy feo, muy desesperante. Supe entender que ese era el momento más íntimo de mi vida”.

En la charla, Paulo Londra también abrió su corazón y recordó cuál fue el momento más emotivo tras su regreso a la música. “En la velada”, dijo recordando el evento creado por Ibai. “Casi quiebro”, confesó sobre el momento que casi llora en pleno escenario. “Me hacía m*erda”, soltó acerca de su emoción al ver el apoyo del público. “Hice mucha fuerza, respiré y dije ‘no voy a llorar, hay que hacerlo bien’”, reveló.

Por último, el cantante cordobés se sinceró sobre su regreso. “Sentir la presión de estar a la altura”, señaló sobre lo más difícil de esta vuelta. “Fue mucho tiempo”, añadió. “Yo soy tan simple que a veces no sé qué te puedo inventar. Solamente soy yo. Esa facilidad tengo en la música, de ser yo”, comenzó explicando.

A continuación, reveló cuál es su gran autocrítica. “A veces la otra campana me dice ‘sí, sos vos pero no traés nada nuevo, no estás a la altura, no te vestís así, no bailás así’ y sí hermano, pero a la vez si lo hago dejo de ser yo. Esa lucha me vuelve loco”, confesó.

Aunque remarcó que para él lo importante es mantener su esencia. “En la simpleza está lo grande”, concluyó.