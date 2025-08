La inesperada reacción de Rusherking cuando le preguntaron por la China Suárez y María Becerra: “¿Por qué no...?"

Rusherking está en una nueva etapa. Después de separarse de Ángela Torres, el cantante santiagueño volvió a mostrarse en los medios y no esquivó ninguna pregunta. En una nota con Puro Show (eltrece), habló de su presente sentimental, sus próximos shows y las versiones que relacionan sus canciones con sus ex más famosas: María Becerra y la China Suárez.

Cuando el periodista le consultó si incluiría en sus recitales Perfecta, tema que muchos creen que escribió para la China, Rusher fue directo: “Obvio que sí, ¿por qué no la cantaría?”. Y agregó con firmeza: “Yo no estoy con nadie ahora, estoy soltero”, dejando claro que nadie influye en sus decisiones artísticas.

Rusherking estrenó el videoclip de “Perfecta” protagonizado por la China Suárez

¿Fue o no para ella? Rusherking habló sobre María Becerra

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando el cronista mencionó otra de sus letras: “Yo soy de Zona Norte y vos sos de Quilmes”, frase que varios fans interpretaron como una referencia directa a María Becerra. Ella es oriunda de esa localidad bonaerense y compartió una intensa relación con el artista, que terminó en medio de rumores y exposiciones públicas.

Sin embargo, Rusherking fue categórico: “¡Cómo les gusta buscar! Ya lo dije mil veces: mis letras salen de vivencias personales, pero no están dedicadas a nadie en particular”. De esa manera, desmintió que sus canciones sean mensajes encubiertos para sus ex.

Rusherking y María Becerra.

También habló sobre su ruptura con Ángela Torres. “Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra. Le deseo lo mejor”, sostuvo con calma. En ese mismo tono, aseguró que no hubo escándalos ni problemas: “Terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos”.

La pareja se fotografió con la Torre Eiffel.

Cuando le preguntaron por el video de Ángela besándose con el actor Franco Masini, Rusher volvió a mostrarse relajado: “No vi nada, pero si ella está feliz, yo también lo estoy”.