Ángela Torres reveló el insólito motivo por el que se distanció de Lali Espósito: “Estaba incómoda porque...”.

A días de presentar su primer álbum, No me olvides, Ángela Torres pasó por el stream de Boffe y habló abiertamente sobre el conflicto que tuvo con Lali Espósito hace una década, cuando compartían elenco en la novela Esperanza mía.

Lali Espósito y Ángela Torres.

La charla se dio en un vivo, justo después de que Lali subiera una historia a Instagram recomendando el nuevo disco de Ángela y elogiando su voz.

La razón por la que se pelearon Ángela Torres y Lali Espósito

Durante la entrevista con Boffe, Ángela Torres recordó cómo fue su vínculo con Lali Espósito a lo largo del tiempo. “Cuando la conocí (en Solamente vos), yo era totalmente su fan. Compartimos camarín. Yo estaba cumpliendo un sueño. No lo podía creer”, comenzó contando la artista.

Con el paso de los años, la relación cambió. “Después pasaron dos años e hice una novela con ella, Esperanza Mía, y tuvimos nuestras rispideces. No nos llevábamos muy bien. No pasó nada, porque no hubo una pelea en esa novela, simplemente no conectábamos como antes”, continuó Ángela, mientras Boffe la escuchaba con atención.

Luego, profundizó en el tema y agregó: “Al año siguiente me metí en ShowMatch y un día me preguntaron por Lali. Se me notó en la cara que no estaba todo bien y me torturaron durante todo un año, que armaron un beef inexistente con Lali”.

“Yo estaba incómoda porque se armaba una cosa alrededor que no existe... Después del año de ShowMatch no hablamos por un montón de tiempo”, aseguró Ángela, dejando en claro cómo vivió esa etapa.

Ángela también habló del presente de su relación con Lali y destacó cómo lograron acercarse nuevamente. “Ahora hace un par de años que estamos reconectadas. El otro día estuve en su casa”, reveló la joven cantante.

Para cerrar, expresó con emoción el cariño que siente por ella: “Yo la quiero mucho, la admiro con todo mi corazón y crecí viéndola. La amo, soy fan de Lali como todos. Voy a verla a los shows”.

Además, destacó los vínculos que hoy las unen desde distintos lugares: “Ella está de novia con Pedro Rosemblat, que es mi amigo y lo quiero mucho. Se ve bastante con Ofelia Fernández, que es mi mejor amiga. De repente estamos compartiendo mundos y es lindo eso”.