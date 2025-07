Ángela Torres contó qué hizo la China Suárez con ella tras separarse de Rusherking y el escándalo es total.

Al día siguiente de presentar su álbum debut, No me olvides, Ángela Torres participó en el stream de Martín Cirio y no se limitó a hablar de su carrera musical. Durante la charla, la cantante mencionó a su ex, Rusherking, y reveló que fue la China Suárez quien la bloqueó en Instagram.

Ángela Torres y Rusherking durante su viaje en Tokio, Japón

¿El motivo? En 2023, Rusherking terminó su relación con la China Suárez. Meses más tarde, hacia fin de año, fue vinculado por primera vez con Ángela Torres, lo que habría desatado el enojo de la actriz, quien acusó a la cantante de no respetar ciertos códigos.

Lejos de tomárselo a mal, Ángela se refirió con humor al hecho de que la China la haya bloqueado en redes sociales, mientras charlaba con Martín Cirio en su stream.

Qué pasó entre la China Suárez y Ángela Torres

Durante su paso por el stream de Martín Cirio, Ángela Torres habló sin filtro sobre su situación con la China Suárez. Cuando el conductor le preguntó: “¿Es verdad que la China te había bloqueado?”, la artista no dudó en responder: “Me bloqueó la China, che”.

Sorprendido, Cirio quiso saber si la situación había cambiado: “¿Te desbloqueó?”, a lo que Ángela respondió con humor: “Me pone muy pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando y me tiene bloqueada. ¡Es terrible!”.

Al insistir con “¿Pero seguís bloqueada?”, Ángela reafirmó: “Te juro que estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contenido. ¿Por qué me dejás afuera?”. En medio del ida y vuelta, Martín comentó: “Ahora se viralizó un video de Icardi”, pero Ángela admitió que no estaba al tanto del tema: “No vi nada. Yo ya estoy un poco perdida. Es larga la novela esa”. Y él cerró coincidiendo: “Es larga…”.

Con total sinceridad y algo de humor, Ángela Torres dejó en claro que no le guarda rencor a la China Suárez por haberla bloqueado, pero sí expresó su deseo de poder volver a seguirla. Lejos de la polémica, la artista se mostró relajada y sin intenciones de entrar en conflicto, dejando entrever que su foco está puesto en su música y no en los dramas del pasado.