La insólita reacción de Lali Espósito al encontrarse con una conocida en La Voz Argentina 2025: “¿Sos vos?"

Lali Espósito es una de las integrantes del jurado de La Voz Argentina 2025, el reality de talentos volvió este año a la pantalla de Telefe con la conducción de Nico Occhiato. Además, forman parte del grupo de coaches: La Sole, Luck Ra y Miranda!.

La Voz Argentina 2025: cuándo son las batallas y quiénes se suman al jurado

Cada noche, el reality conquista al público con las diferentes voces de todo el país que buscan pasar a la siguiente etapa. Los coaches tienen que elegir a los participantes mientras cantan y ellos se encuentran de espaldas.

En cada programa se viven momentos de alegría, llanto, mucha emoción y hasta enojo entre los participantes y el jurado. Muchas veces, los coaches se pelean entre ellos para lograr llevarse a su equipo a ciertos concursantes. La etapa de las “Audiciones a ciegas” está llegando a su fin para dar lugar a las batallas.

Lali Espósito en La Voz Argentina 2025

En el programa del lunes, se presentó Sabrina Anriquez e interpretó “Tu me lo haces fácil”. Su perfomance no terminó de convencer a los coaches, ya que ninguno dio vuelta su silla.

La conexión entre Lali Espósito y una participante de La Voz Argentina 2025

Sin embargo, cuando terminó de cantar y se presentó ante el jurado, la jóven de Santiago del Estero tenía un vínculo especial con Lali Espósito.

"¡Ay, chica! Tengo mi familia en Santiago toda que es fan del programa. Un beso a toda mi familia que vive en el barrio Newbery“, expresó Lali al escuchar el lugar de donde venía la concursante.

Dio la casualidad, de que Sabrina es del mismo barrio en donde vive la familia de Lali. Por lo que la concursante sumó: “La Vale, La Cami”.

Ante esto, la cantante de Disciplina comentó: “La Vale, La Cami, mis primas”. Esto llevó a que Sabrina hiciera una inesperada revelación: “Claro, son mis amigas. Yo soy la Sabri de la Pipi”.

Por su parte, Lali se mostró incrédula ante la coincidencia y expresó: “¿Vos sos la Sabri? No te veo de lejos". Luego, la artista lamentó no girar su silla: “¿Cómo estás? Qué hermosa, qué bueno que viniste al programa. Ay, qué bronca que no me di vuelta“.

Asimismo, Lali le dio palabras de aliento a la joven cantante y la animó a seguir por sus sueños de cantar.