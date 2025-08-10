Netflix: la película romántica, que mezcla drama, amor y cocina, cautivó a todos y está entre las más vistas

Netflix se destaca por su amplio catálogo de series y películas para todos los gustos. La plataforma de streaming tiene un sinfín de opciones pero, sin dudas, uno de los géneros favoritos de todos los tiempos es el romance. Es por eso que hay un título que se destaca por su particular historia de amor y que ha cautivado a todo el mundo.

Esta película disponible en la plataforma de la N roja mezcla varios ingredientes que la hacen una de las más atractivas de su género. Además de tener un romance apasionante, también se destaca por sus escenarios de ensueño y bastante drama. Todos los condimentos necesarios para que se convierta en una de las más vistas nivel mundial.

Netflix: la película romántica, que mezcla drama y cocina, cautivó a todos y está entre las más vistas

Entre todas las series y películas disponibles en el catálogo de Netflix, esta producción danesa rompió los esquemas y se ganó su lugar dentro del top de las más vistas. Se trata de En la Toscana, publicada en el 2022, que desde su estreno no ha parado de sumar reproducciones.

Es que esta película ha cautivado por completo al público de Netflix con su historia que hace creer en el amor más puro y verdadero y está entre las favoritas de quienes adoran los dramas románticos.

De qué trata En la Toscana, la película romántica de Netflix

Protagonizada por Anders Matthesen y Cristiana Dell’Anna, En la Toscana es considerada uno de las mejores películas dramas románticos del catálogo de Netflix. Desde que se sumó a la plataforma en 2022 no ha parado de cosechar visitas.

Con una duración de 1 hora y 33 minutos, esta película dirigida por Mehdi Avaz, cautiva por completo al público y hace creer en el amor más puro y verdadero con su historia cargada de amor y paisajes de ensueño.

La trama tiene en el centro de la escena a Theo Dahl (Anders Matthesen), un reconocido chef danés que decide vender el negocio de su padre y viaja a la ciudad italiana, la Toscana. Allí conoce a Sofía (Cristiana Dell’Anna), una mujer que lo hará replantearse muchas cosas sobre su vida, sobre todo su actitud ante ella y pensamiento sobre el amor.

Está película se volvió una de las favoritas dentro del género romance y es muy aclamada por los críticos del cine. Además, los usuarios que ya la vieron, la recomiendan sin dudas.

