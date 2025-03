Netflix: qué significa el sandwich en la serie Adolescencia y qué vio la psicóloga a través de las cámaras

La serie de Netflix Adolescencia nos muestra muchos momentos claves para entender qué llevó a Jamie, un adolescente de 13 años, a tomar la horrible decisión que tomó: matar a su compañera de clase, Katie.

Este artículo contiene spoilers de la serie de Netflix para poder explicar algunos detalles de lo ocurrido que tal vez se pasaron por alto.

La miniserie de 4 capítulos nos muestra lo que ocurre desde diferentes visiones y momentos claves. Justamente es en el tercer capítulo donde varios detalles de la charla entre Jamie y la psicóloga pasaron por alto (estaban ocurriendo tantas cosas a la vez que habría que verla más de una vez para entender todas las referencias). Una de ellas tiene que ver con el sandwich que la psicóloga le regala a Jamie y el momento en el que ella lo mira a través de las cámaras de vigilancia.

Qué significado tiene el sandwich en la serie Adolescencia

Durante la sesión que mantiene Jamie con la psicóloga Briony Ariston, ella le ofrece a Jamie un sándwich y un chocolate caliente, que el joven acepta.

Si bien este puede parecer un detalle pequeño, la psicóloga conocida en Youtube, @psicologapau_, sugiere que tiene una función sobre la conducta del joven. El sandwich contiene algo que a la mayoría de chicos no les gusta: pepinillos. En la serie la psicóloga lo hace ver como algo muy insignificante y que lo importante es el gesto, pero también podría ser una forma de probar la respuesta del chico ante algo que no necesariamente le gusta.

¿Lo rechaza? ¿Se lo come por educación? ¿Lo guarda? ¿Dice algo sobre el sandwich? Estas reacciones nos dan una idea de su personalidad. En la serie, él se coloca feliz de recibirlo pero lo aparta rápidamente. Luego, cuando la psicóloga lo vuelve a mencionar, él lo abre y prueba un mordisco, pero no se lo come y vuelve a apartarlo. Esto podría llegar a significar que:

Jamie intentaba evitar el conflicto o la confrontación directa. Al simular agrado, evitaba herir los sentimientos del otro o generar una discusión. Sin embargo, al alejarlo, buscaba protegerse de una situación que le resulta incómoda o desagradable.

El momento en el que la psicóloga le recuerda sobre el sandwich y Jamie lo prueba.

Jamie también podía estar negando sus verdaderos sentimientos. Al fingir agrado, intentaba convencerse a sí mismo de que la situación no era tan mala. Sin embargo, su comportamiento posterior revela su verdadero sentir.

También nos puede indicar que Jamie tenía miedo al rechazo si expresaba su desagrado abiertamente. Al simular agrado, buscaba mantener la aprobación de la psicóloga. Sin embargo, al alejarlo, establece límites para protegerse emocionalmente.

Este comportamiento puede ser sintoma de que la persona tiene problemas para comunicarse de forma asertiva. Es decir, que no sabe expresar sus sentimientos de forma clara y directa.

Qué vio la psicóloga en las cámaras de seguridad

Luego de que Jamie explota, hay una imagen que la serie no nos enfocó directamente y con la que trató de distraernos (tal como ocurre con la psicóloga) con la charla que trata de hacerle el guardia de seguridad. Pero, ¿qué es lo que quiere ver la psicóloga en las cámaras de seguridad?

Tal como lo menciona el guardia, ella está intentando encontrar patrones de comportamiento en Jamie para poder entenderlo. La psicóloga está interesada en observar cómo Jamie se comporta cuando está solo, sin la influencia de otros y especialmente luego de un ataque de ira como el que ocurrió.

La psicóloga quería ver la reacción de Jamie ante lo que acaba de ocurrir.

Esto puede revelar aspectos de su personalidad y estado emocional que no se manifiestan en interacciones sociales.

Las grabaciones mostraban el grado de aislamiento de Jamie y su desconexión de la realidad. ¿Iba a recoger el vaso que lanzó cuando se enojó? ¿Estaba preocupado por haber estallado así? ¿Se arrepentía de lo que hizo?, o ¿Estaba tranquilo como si nada hubiera pasado? Esto es crucial para entender su posible implicación en el crimen.

Si se frena en esta parte y se acerca a lo que nos muestra la pantalla, se ve a Jamie tranquilo, sentado en la mesa, relajado y no mostrando un arrepentimiento.