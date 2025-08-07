María Becerra está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera: acaba de anunciar su nuevo show en el Estadio Monumental, el próximo 12 de diciembre, con un formato 360° que promete ser histórico. Sin embargo, la felicidad profesional se mezcla con una fuerte carga emocional: la artista reveló detalles íntimos de la pérdida de su segundo embarazo.

La confesión llegó durante una entrevista con Perros de la Calle, el programa de Urbana Play. Allí, mientras charlaba sobre sus aprendizajes y desafíos personales, Becerra abrió su corazón con una reflexión que conmovió a todos.

Al ser consultada por Andy Kusnetzoff sobre qué le dejó ese duro proceso, María respondió con total honestidad: “Aprendí mucho, más que nada, a tener paciencia”. La artista explicó que, en su afán por cumplir un sueño compartido con su pareja, tomó decisiones apresuradas: “Era un proyecto de los dos. Siento que hubo muchas decisiones o procesos que tomé, que decidí encarar a las apuradas”, confesó.

Lejos de la improvisación, la cantante aclaró que todo se hizo de manera profesional: “Obviamente, siempre todo lo hice de una manera súper responsable, con un equipo. Cuando empezamos a encarar todo, fue con especialistas en fertilidad, una ginecóloga, etc. Queríamos que salga bien”.

María Becerra habló de su delicada situación de salud. (Captura)

Sin embargo, la artista reconoció su error: “Siento que no lo hice como lo tendría que haber hecho, ¿viste? Tendría que haber estado tranquila en mi casa”.

Durante ese proceso, María siguió trabajando intensamente. Según ella, ahí estuvo la clave del problema. “Mientras lo hacía, seguí tomando la decisión de seguir trabajando”, admitió, visiblemente afectada.Aunque no entró en detalles médicos, dejó en claro que se trató de una situación límite, tanto física como emocionalmente.