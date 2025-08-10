Netflix: la dramática película protagonizada por Ricardo Darín, inspirada en hechos reales, que está entre las más vistas

Netflix continúa sumando títulos a su extenso catálogo de series y películas. La plataforma de streaming apuesta una vez más por las producciones argentinas y sumó recientemente un título de una ficción nacional protagonizada por Ricardo Darín que ya está entre lo más visto.

El reconocido actor argentino protagoniza uno de los films más esperados para los suscriptores de Netflix. Como cada inicio de mes, la plataforma apuesta por nuevas opciones dentro de su catálogo. En esta oportunidad, se destaca la llegada de una esperada película argentina.

Netflix: la película argentina protagonizada por Ricardo Darín que llega a la plataforma en julio 2025

Se trata de La odisea de los giles, la película argentina de 2019, dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Rita Cortese y Andrés Parra. Una vez más, Netflix vuelve a apostar por la ficción nacional, esta vez inspirada en la novela “La noche de la Usina” de Eduardo Sacheri.

De qué trata La odisea de los giles, la película de Netflix

La película cuenta la historia de un grupo de vecinos y amigos de un pueblo ficticio llamado Alsina, en la provincia de Buenos Aires, que deciden unir sus ahorros para poner en marcha una cooperativa agrícola que podría sacar a la comunidad de la crisis y generar empleo.

Netflix: la película argentina protagonizada por Ricardo Darín que llega a la plataforma en julio 2025

Pero su sueño se ve truncado cuando un abogado inescrupuloso y un gerente de banco corrupto se aprovechan de la crisis económica del país y los estafan. Con bronca y frustración, este grupo decide hacer justicia por mano propia que dispara las escenas más atrapantes de la historia.

Esta película mezcla elementos de comedia, drama y hasta thriller, con un fuerte componente de justicia social y venganza. La odisea de los giles, además de ser aclamada por la crítica, toca temáticas que conmueven al público, especialmente al argentino.

Esta producción, ahora disponible en Netflix, es una celebración del ingenio, la solidaridad y la capacidad de resistencia del pueblo argentino frente a las adversidades. Sin dudas, una de las ficciones más esperadas y celebradas con su llegada a la plataforma.

Trailer