Jeans a 13.000 pesos: el outlet de ropa que reemplaza a Falabella con promociones y precios súper bajos

Las marcas importantes o de lujo siempre generan repercusiones con sus colecciones, precios y calidad, además de popularidad en el mundo. Cada vez que cambia la temporada, salen las nuevas tendencias de moda que están vigentes en ese momento. Para eso es complicado conseguir ofertas o precios accesibles para comprar ropa.

Falabella es una de las marcas más conocidas de Latinoamérica que se fue del país en 2021. En el local que tenía en Florida al 200, el cual tenía 3 pisos con todo tipo de productos. Tiene un reemplazo que se volvió viral por los precios en ropa y accesorios. Se trata de la marca uruguaya Indian Market que ya tiene un local por la misma calle al 600.

La cuenta de TikTok @ratonahorro mostró el nuevo mega local de tres pisos que tiene ofertas exclusivas y modelo de prendas de todo tipo. Una opción para re stockearse antes de finalizar el invierno.

El local tiene promociones súper baratas en ropa de la temporada, verano, invierno y en artículos para el hogar.

Algunos de los precios y modelos que mostró la experta en ahorro en el video. Se trata de la nueva sucursal de la marca uruguaya que se caracteriza por su estilo más outlet.

Hay blusas, remeras y musculosas tanto lisas como estampadas en promoción a $4900.

También hay tops en varios modelos a $5990. Estos son de estilo de fiesta, más de cancheros o deportivos.

Jeans desde $12.900

Suéteres desde $10.000 en diferentes modelos y telas.

También hay buzos tejidos. Jeans en otros modelos

Blazer en varios colores.

La marca se volvió muy popular desde que llegó al país y este local que recién abrió sus puertas tiene tres pisos con todo tipo de ofertas exclusivas tanto de la temporada invierno como lo que se viene.

Tiene tres cuotas sin interés y atienden todos los días. Por la web también hay descuentos.