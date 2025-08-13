Estilo / Promociones

Outlet: una importante marca de ropa tiene descuentos del 50% en abrigos de este invierno 2025

La línea de ropa ofrece promociones para re stockear el armario antes que termine la temporada.

Magdalena Rodríguez Castro

13 de agosto de 2025,

Llegó agosto y de a poco se asoma el cambio de temporada para septiembre. Es por eso que es momento para aprovechar los descuentos que ofrecen las marcas y re stockear el armario con prendas que fueron furor este invierno 2025 y sirven para el próximo año.

Estas fechas se caracterizan por tener temperaturas bajas a la mañana, pero durante el día está más caluroso. Para los fanáticos del estilo boho chic y si te gustan las prendas sueltas con estampas, telas livianas y volados de estilo romántico. La marca India Style es argentina y se distingue por su modelo relajado, moderno y holgado.

Para aprovechar el cambio de temporada y usar prendas del momento en las últimas semanas del invierno, lanzó una promoción para comprar en la web o en el outlet.

La cuenta de TikTok @lasgangas visitaron el local y mostraron las ofertas que ofrecen con cupones acumulables para comprar buzos tejidos o con bordados que son increíbles.

Este outlet de la marca se ubica en el Paseo Champagnat y combina entre local de primera y outlet. Hay prendas de todos los modelos y accesorios para los seguidores de la marca.

  • Buzos tejidos a $50.000. Hay diferentes diseños y colores que traen estampas, brillos, volados, entre otros.
  • Pantalones desde $37.500. Estos son estilo corderoy, deportivos o más de vestir.
  • Tapados estilo gamulán con corderito en el interior a un precio de 190.000 pesos.
  • Camisas de los modelos clásicos de la marca desde $40.000. Estas tienen los diseños bohemio y romántico.
  • Bufandones de todos los colores desde $36.000.

“Datos del EXTRA Sale de @indiastyle.oficial y @indiastyle.outlet. Del 11 al 24 de agosto tienen extra Sale de un 10% off acumulable a los descuentos tanto en su tienda online y también en todos sus locales de primera y outlet. Además tienen hasta 6 cuotas sin interés”, escribieron las expertas en ahorro.

Es decir, que tienen un SALE del 50% off y agregaron un 10% off acumulable. Además, tienen accesorios en 30% off.

