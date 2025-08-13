Outlet: una importante marca de ropa tiene descuentos del 50% en abrigos de este invierno 2025

Llegó agosto y de a poco se asoma el cambio de temporada para septiembre. Es por eso que es momento para aprovechar los descuentos que ofrecen las marcas y re stockear el armario con prendas que fueron furor este invierno 2025 y sirven para el próximo año.

Estas fechas se caracterizan por tener temperaturas bajas a la mañana, pero durante el día está más caluroso. Para los fanáticos del estilo boho chic y si te gustan las prendas sueltas con estampas, telas livianas y volados de estilo romántico. La marca India Style es argentina y se distingue por su modelo relajado, moderno y holgado.

Para aprovechar el cambio de temporada y usar prendas del momento en las últimas semanas del invierno, lanzó una promoción para comprar en la web o en el outlet.

Los precios del outlet con promociones en camperas, pantalones y accesorios

La cuenta de TikTok @lasgangas visitaron el local y mostraron las ofertas que ofrecen con cupones acumulables para comprar buzos tejidos o con bordados que son increíbles.

Este outlet de la marca se ubica en el Paseo Champagnat y combina entre local de primera y outlet. Hay prendas de todos los modelos y accesorios para los seguidores de la marca.

Buzos tejidos a $50.000 . Hay diferentes diseños y colores que traen estampas, brillos, volados, entre otros.

Pantalones desde $37.500 . Estos son estilo corderoy, deportivos o más de vestir.

Tapados estilo gamulán con corderito en el interior a un precio de 190.000 pesos.

Camisas de los modelos clásicos de la marca desde $40.000. Estas tienen los diseños bohemio y romántico.

Bufandones de todos los colores desde $36.000.

“Datos del EXTRA Sale de @indiastyle.oficial y @indiastyle.outlet. Del 11 al 24 de agosto tienen extra Sale de un 10% off acumulable a los descuentos tanto en su tienda online y también en todos sus locales de primera y outlet. Además tienen hasta 6 cuotas sin interés”, escribieron las expertas en ahorro.

Es decir, que tienen un SALE del 50% off y agregaron un 10% off acumulable. Además, tienen accesorios en 30% off.