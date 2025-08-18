Chau secarropas: el truco casero para que la ropa salga casi seca de la lavadora

Las redes sociales son la fuente inagotable de idea que ayudan a resolver todo tipo de problemas caseros que van desde los tips para limpieza, soluciones, recetas, entre otros. Las tareas de organizar y limpiar el hogar son muchas veces tediosas, pero a su vez generan estabilidad y paz cuando se finaliza el trabajo. Lavar ropa forma parte de ello.

Cuando tenés poco tiempo para lavar la ropa y que se seque rápido, o si son los días de lluvias o humedad constantes que no permiten que se sequen natural, se genera una complicación, ya que cuando se lava la ropa queda con olor o permanece semi seca por mucho tiempo.

Uno de los grandes problemas en las casas es cuando no se seca la ropa rápida y se necesita. En especial si se vive en ambientes con poca ventilación o si son días de mal tiempo. Para eso hay un tip que ayuda a que la ropa salga casi lista del lavarropa.

El tip definitivo para sacar la ropa seca del lavarropa

El secreto lo reveló la usuaria de TikTok @ahorrandoconanabella: “Quiero dejarles mi truquito para lograr secar la ropa en invierno más rápido”. Una idea súper necesaria para tener las prendas listas en poco tiempo.

Lavar la ropa de forma tradicional en el lavarropas automático. Una vez que está, buscar una toalla seca y colocar adentro del artefacto cuando cortó.

Luego, volver a prender, pero en la opción de “centrifugado” solamente. Cuando pasan los minutos y el lavarropa vuelve a cortar, la ropa va a salir casi seca, lo que con un rato en el viento o colgada se termina de secar.

Esto es porque la toalla seca que se agregó al lavarropa absorbe toda la humedad de las prendas y actúa como centrifugadora de la ropa.

Una opción para poner en práctica los días de humedad, lluvia o mucho frío en lo que las prendas tardan mucho en secarse.