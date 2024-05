La sorprendente reacción de Natalie Weber al aumento de luz: “Yo no merezco estar subsidiada”

En los últimos meses los aumentos que fueron emitiendo las empresas de luz, agua, gas, entre otros han afectado a gran parte de la población argentina, y eso incluye a famosos como Natalie Weber, que contó en el programa “Desayuno Americano” que ha tenido que pagar medio millón de pesos de luz.

Natalie Weber sorprendió a sus compañeros. Foto: Instagram.

“Que Dios me re bendiga. Me voy a poner cuatro buzos y cinco medias”, expresó con total seguridad tras revelar que fueron 549 mil pesos los que figuraban en la última factura que le llegó, siendo una diferencia considerable al monto de la boleta anterior que era de 200mil pesos.

Sin embargo, antes de que el estallido de opiniones surja en las redes sociales, Natalie se apresuró a aclarar que “no me estoy quejando del aumento, porque es normal que haya un aumento. Yo no merezco estar subsidiada, pero ¿en tan poco tiempo tanto?”.

Cómo es la casa en la que vive Natalie Weber

La modelo vive junto a su pareja, Mauro Zárate, y sus dos pequeñas en una casa situada en uno de los barrios más costosos: Nordelta, y consta de 500 metros cuadrados conformados por dormitorios, living, gimnasio, cochera, quincho y demás habitaciones ambientadas para la comodidad de cada integrantes; y en el exterior, cuenta con un muelle propio que da al lago y un inmenso jardín.

Ambientes amplios, luz natural y estilo minimalista: así es la casa de Natalie Weber. Foto: Gentileza

Es por ese motivo que Natalie entiende que a ellos le llegue una factura con cifras mayores que a otras personas, sobre todo también porque cuentan con una calefacción centralizada que mantiene templada toda la casa, pero la casi millonaria cifra que pagó la dejó pasmada.