El fuerte cruce de Natalie Weber y Flavio Azzaro: “Vos y otro se hicieron...”.

Flavio Azzaro protagonizó un intenso ida y vuelta con Natalie Weber en las últimas horas. Todo comenzó cuando Weber, panelista del ciclo que conduce Pamela David, aprovechó la polémica que generó el ingreso de la periodista Sofía Martínez al vestuario en la despedida de Juan Román Riquelme, aprovechó para señalarle a Azzaro todo lo que dijo de Mauro Zárate, su esposo, cuando el futbolista pasó de Vélez a Boca, en 2018.

“Muchos (periodistas) mienten, tiran fruta, se sienten con impunidad para hablar de jugadores... bueno, acá tenemos uno adelante. Mentiste un año sobre Mauro. Un año entero diciendo boludeces...”, expresó Weber, abriendo la feroz discusión.

“Dijiste que Vélez le había dado plata al padre de Mauro. Después dijiste que era un sorete, un mercenario, mal tipo, mal amigo, mal marido... Está todo en los tapes. Yo tenía la mejor con él, hasta que de repente se hizo un festín cuando Mauro pasó de Vélez a Boca”, siguió la panelista, mientras Azzaro se mostraba sorprendido y negaba haber dicho tales cosas.

Y sumó: “No tenías ni idea, porque no estuviste en ninguna reunión de cuando Mauro firmó en Boca. No tenés ni idea cuando Mauro le dijo que no a Vélez... Vos y otros mercenarios se hicieron un festín con Mauro”.

Cuál fue la respuesta de Azzaro a Natalie Weber

Tras los dichos de Natalie, Azzaro admitió: “Sí, algunas de las cosas que dice las dije. Hay cosas que son interpretaciones... Me parece que estás equivocada. Tu marido dijo que solo iba a jugar en Vélez, ¿te acordás de eso?”.

“Sí, se arrepintió y pidió disculpas. Y vos te hiciste un festín hablando mal de él, sabiendo que sufríamos amenazas”, respondió, con tono firme, Natalie. Y sostuvo, siguiendo un tenso ida y vuelta: “Todos cambiamos de opinión. No lo criticaste vos solo, pero vos dijiste barbaridades”.

En medio del fuerte cruce, Pamela David se vio obligada a pedir un minuto “No es mi intención que se peleen, que se maten”, sostuvo la conductora, pero sin lograr resultados. “Está bien, hace circo porque le conviene y está bien”, lanzó Azzaro. “No me conviene para nada. Lo hago porque lamentablemente lo tengo al lado mío...”, respondió Natalie de forma contundente.

“En términos futboleros tu marido es un mercenario y un traidor”, siguió el periodista en lo que terminó en la aparición de Mauro Zárate y que la discusión siguiera.

“Listo, vos sos un nefasto. No tenés que estar en los medios de comunicación”, sostuvo Natalie, antes de que Zárate se comunique con el programa y pida salir al aire, siguiendo él el cruce con Azzaro.