Mauro Zárate destrozó a Flavio Azzaro en un programa de TV: “Vos sos un cagón”

El exjugador de Boca y Vélez, Mauro Zárate, atacó duramente al periodista deportivo Falvio Azzaro en un programa de televisión en medio de una fuerte discusión que tuvo también como protagonista a Natalie Weber, esposa del futbolista.

El futbolista salió al aire en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en América TV, para pelearse directamente con el conductor de “El Loco y el Cuerdo”, en su canal de YouTube. El polémico hombre de la televisión fue duramente apuntado por sus dichos contra el ex Xeneize.

El mediático, que se caracterizó en su tiempo en la televisión por ser un duro comentarista de diferentes jugadores, había apuntado contra Zárate el día que decidió no renovar con Vélez, donde era ídolo, y se fue a jugar a Boca en medio de una fuerte polémica.

En aquel entonces, el futbolista habría sido tentado con la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina. Tal fue el punto de ebullición que los hinchas del Fortín aún lo recuerdan y lo borraron de todas las banderas donde estaban los ídolos.

Esta vez, el jugador no se quedó callado y llamó al programa donde el periodista discutía con su esposa para disparar duramente contra el mediático: “Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo, ya te lo dije gordi, es un pobre tipo que no tiene nada”, comenzó en la discusión.

Azzaro respondió: “Ven, así es Mauro Zárate”, a lo que el exjugador de Lazio e Inter no se quedó callado y redobló: ““Sí, y vos sos un cagón. Yo te estoy mirando por la tele, sos un cagón. Yo soy Mauro Zárate, no hablo en la tele, me junto con vos si nos tenemos que agarrar a trompadas. Yo estoy en mi casa, por irme a entrenar”.

Flavio Azzaro, conocido por ser un periodista "polémico" que apunta a jugadores de fútbol y otras personalidades.

“Este tipo no da puntos de vista, este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores, es lo único que sabe hacer. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso llevar a este tipo a un programa”, continuó Zárate con críticas a la producción de América.

El periodista, fiel a su estilo, no se quedó callado y apuntó más fuerte contra el futbolista: “Si lo armaron todo Maurito, si siempre fuiste igual. Es obvio Pamela, justo Mauro estaba de casualidad acá hablando por teléfono. Lo armó ella con el marido. Si les viene bien que hablen de ustedes, bárbaro”.

A lo que el ex West Ham no tardó en responder y disparó: “¿Armado para qué? ¿A mí qué me da esto? Vos no tenés que hablarle a mi mujer. ¿Vos te pensás que yo quiero hablar con vos?”.

La pelea de Flavio Azzaro y Natalie Webber que comenzó con el conflicto

Poco tiempo antes de la tremenda situación escandalosaque sucedió, Natalie, exbailarina y vedette que ahora es columnista del programa, confrontó a Azzaro debido a su estilo polémico de ejercer el periodismo deportivo y por las aberrantes cosas que dijo en contra de su esposo.

Le reprochó, entre otras cosas, el haber aprovechado al máximo la transferencia de Zárate de Vélez a Boca, un traspaso que generó malestar en el club de Liniers y que sus seguidores aún no han perdonado.

“Muchos (periodistas) mienten, tiran fruta, se sienten con impunidad para hablar de jugadores... bueno, acá tenemos uno adelante. Mentiste un año sobre Mauro. Un año entero diciendo boludeces...”, expresó Weber, abriendo la féroz discusión.

“Dijiste que Vélez le había dado plata al padre de Mauro. Después dijiste que era un sorete, un mercenario, mal tipo, mal amigo, mal marido... Está todo en los tapes. Yo tenía la mejor con él, hasta que de repente se hizo un festín cuando Mauro pasó de Vélez a Boca”, siguió la panelista, mientras Azzaro se mostraba sorprendido y negaba haber dicho tales cosas.