Mauro Zárate fue titular en Platense que venció a Vélez en Liniers por 1 a 0. El delantero jugó nuevamente contra su ex club y los hinchas no lo perdonan.

El jugador surgido de las inferiores del conjunto de Liniers, está enfrentando a su ex club otra vez en el estadio José Amalfitani. En el Fortín jugó en tres etapas, de 2004 a 2007, de 2013 a 2014 y en 2018. Disputó 148 partidos y anotó 65 goles. Salió campeón del Torneo Clausura 2005 y de la Supercopa Argentina 2013. Rápidamente se convirtió en ídolo y referente de la institución. Amado por los hinchas y además, confeso fanático de Vélez. Todo se perdió cuando en 2018, luego de decir que en Argentina solo jugaría en Liniers, se fue a Boca.

Mauro Zárate dejó de ser ídolo de Vélez tras haberse ido a jugar a Boca en 2018. Foto: @caplatense

Luego de irse al Xeneize, los simpatizantes le hicieron la cruz. Declaraciones cruzadas entre él, sus hermanos y dirigentes, no ayudaron a calmar las aguas. Cuando tuvo que enfrentar a su ex club en Liniers, fue insultado por todo el estadio. Para colmo, luego de que Boca eliminara a Vélez por penales en el campeonato argentino, declaró: “Hoy pasó el equipo grande”. Esta noche, jugando para Platense, no fue la excepción. Recibió insultos de las cuatro tribunas de la cancha. Cuando iba a ejecutar los córners, los hinchas se amontonaban para recordarle que no es querido allí. No le perdonan haberse ido al conjunto de la Ribera.

Los hinchas de Vélez no perdonan a Mauro Zárate