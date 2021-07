Natalie Weber se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones junto a Mauro Zárate y sus hijos en la ciudad de Orlando. La modelo y su familia alternan allí entre los parques de diversiones de Disney y las playas.

Esta vez, la morocha decidió compartir con sus fanáticos unas postales disfrutando del verano con una microbikini en tonos verde. Completó el look con unos lentes de sol y el pelo recogido, al mejor estilo playero.

Las fotos fueron un éxito en las redes, ya acumulan en pocas horas más de 21 mil likes y cientos de comentarios.

Con una micro bikini al estilo taparrabos, Natalie Weber levantó la temperatura con un look verde

Weber disfruta de unas relajantes vacaciones junto a su esposo Mauro Zárate y sus hijos. Tras su salida de Boca Juniors, el futbolista se encuentra sin club, así que mientras su futuro profesional se encarrilla y se define dónde residirán en adelante, la familia decidió tomarse un merecido descanso en las paradisíacas playas de Miami.

Natalie Weber quiere ser mamá

En el programa de Pampita la modelo confesó sus deseos de ser mamá por tercera vez pero admitió que el futbolista por el momento no está interesado.

“Desde que estamos trabajando juntas me agarraron ganas de tener un tercero. Te veo tan linda, con la pancita y me dieron ganas, pero Mauro no quiere”, le dijo Natalie a Pampita.

Y agregó: “No quiere, me dice que estamos bien así. No me quiere dar el tercero”. Pero Pampita se solidarizó con ella y prometió enviar fotos del bebé cuando nazca, así le dan ganas.

Natalie renunció a su trabajo en Net TV luego del anuncio de su marido de su salida del club xeneixe: “Se le cumplía un ciclo en el club mientras yo tenía trámites y cosas para hacer”.