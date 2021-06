Natalie Weber es una de las influencer más exitosa en las redes sociales. Desde su participación como panelista de “Pampita online” crece cada vez más la cantidad de usuarios que tiene en Instagram.

Suele mostrar fotos y videos de sus producciones que realiza como modelo de marcas, cosa que les encanta a sus admiradores, que las esperan con ansias.

Ahora Natalie compartió una fotografía en el baño de su casa donde se la ve con una micro bikini color negra, con tiras que la sujetan, mostrando accesorios de marca y un sombrero de ala ancha al tono.

Como texto en el posteo, la modelo escribió: “Enamorada” en inglés y recibió 22.9 mil “me gusta” y cientos de comentarios: “Toda potra”, “La más linda”, “Corazón” fueron tan solo algunos.

Natalie Weber quiere ser mamá

En el programa de Pampita la modelo confesó sus deseos de ser mamá por tercera vez pero admitió que el futbolista por el momento no está interesado.

“Desde que estamos trabajando juntas me agarraron ganas de tener un tercero. Te veo tan linda, con la pancita y me dieron ganas, pero Mauro no quiere”, le dijo Natalie a Pampita.

Y agregó: “No quiere, me dice que estamos bien así. No me quiere dar el tercero”. Pero Pampita se solidarizó con ella y prometió enviar fotos del bebé cuando nazca, así le dan ganas.

Natalie renunció a su trabajo en Net TV luego del anuncio de su marido de su salida del club xeneixe: “Se le cumplía un ciclo en el club mientras yo tenía trámites y cosas para hacer”.

“Y después, tal vez, no iba a poder volver. Si por casualidad los planetas se alineaban y Mauro se quedaba, iba a retomar, que era lo que había acordado con la producción, pero ahora no. Primero está mi familia”, cerró.

Ahora, Weber se encuentra en Miami con su hija Mía, en un viaje “de chicas”, y suele mostrar fotografías muy sugerentes desde la playa y disfrutando del calor.

Su futuro laboral por ahora está en un impase hasta que Zárate resuelva su situación luego de la desvinculación de boca.