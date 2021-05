La modelo Natalie Weber, esposa del jugador Mauro Zárate, tiene un gran éxito en las redes sociales y participa activamente, lo que les encanta a sus admiradores. La panelista de “Pampita online” (NetTV) vive junto a Mauro en un exclusivo country de Tigre con sus hijos Mía y Rocco.

Natalie Weber

Weber suele subir a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 670 mil seguidores, looks de moda muy cancheros, algunas producciones especiales para medios gráficos, rutinas de gimnasia o escenas en su hogar junto a su familia. También looks en ropa interior o trajes de baño, patrocinados por algunas marcas.

Al borde la censura: el osado look de Weber. Instagram | Instagram

Ahora Natalie compartió con sus fanáticos una galería de fotos donde se la ve posando frente al sol de otoño junto a un ventanal con un traje de saco blanco, cruzado y sin mangas y nada debajo. Completa el conjunto con un pantalón del mismo tono.

Las nuevas fotos que publicó Natalie. Instagram | Instagram

El posteo pronto recibió 11.7 mil “me gusta” en minutos y decenas de comentarios elogiando a la modelo: ”Oh no oh no”, “Hermosa”, “Diosa”, “Apalala”, “Qué preciosa”, “Divina”, “Belleza”, “Una muñequita” y “Muy bonita”, pero lo que predominaron fueron los emoticones de corazones, bombas y fuego.

Natalie Weber. Instagram | Instagram

Su deseo de ser madre

El romance de Natalie Weber y Mauro Zárate lleva ya más de 12 años y debieron luchar contra la incredulidad de conocidos y público. Ella dejó su carrera artística por un tiempo y vivieron en Italia, en Inglaterra y los Emiratos Árabes, hasta que volvieron a Argentina. Formaron una familia con sus hijos Mia de 9 años y Rocco de 5.

Pero parece que aquí no terminará la cosa, ya que la panelista charló del tema con la conductora Pampita y expresó su deseo de volver a ser madre. Reveló al aire que desde que se incorporó al programa hay un tema sobre el que no logra ponerse de acuerdo con su marido. Y es que de tanto pasar tiempo juntas, y de compartir momentos directamente vinculados con la maternidad, sintió un gran deseo que de momento no es correspondido.

“Desde que estamos trabajando juntas me agarraron ganas de tener un tercero”. Pero Mauro no está de acuerdo: “Pero no quiere, me dice que estamos bien así. No me quiere dar el tercero”, se lamentó la modelo.