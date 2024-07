Natalie Weber se quejó de los carpinchos en Nordelta y mostró los destrozos en el jardín de su casa

No es la primera vez que la aparición de carpinchos en Nordelta es tendencia en redes sociales o que genera preocupación entre los residentes. Natalie Weber, modelo y esposa del futbolista Mauro Zárate, recientemente compartió en redes sociales los destrozos que estos animales causaron en su hogar. Este problema, que comenzó a notarse durante el aislamiento por COVID-19, se intensificó con el tiempo, afectando la tranquilidad de la comunidad.

Natalie explicó cómo los carpinchos invadieron su jardín, causando daños significativos. “Hay más de 200 carpinchos. El carpincho no hace nada, no ataca, no molesta”, comentó la modelo, resaltando la naturaleza aparentemente inofensiva de estos roedores gigantes. Sin embargo, la realidad es que su presencia provocó numerosos inconvenientes.

La modelo habló del problema que le generan los carpinchos en su casa.

Natalie Weber contó lo que los carpinchos le hicieron en su jardín

A pesar de su inicial comprensión hacia los carpinchos, Natalie detalló los problemas que surgieron debido a su creciente población. “Lo que pasa es que va a llegar un momento en que la situación va a ser un poco insostenible porque se reproducen, cada vez hay más”, señaló, mientras mostraba imágenes de un carpincho bebiendo agua de su piscina.

Para proteger su hogar, Natalie se vio obligada a tomar una drastica medida que ha sido criticada en redes sociales: cercar su casa, tratando de evitar que los carpinchos entraran desde el lago cercano a su jardín. “No, no, no, mi amor. Hay lugares donde ellos pueden tomar... O sea... Una casa es una propiedad privada y ellos tienen lugares donde tienen acceso al lago para que puedan tomar agua. Yo no tenía problema en que me tomen agua de la pileta”, expresó Natalie.

La solución que propone Natalie Weber a la situación de los carpinchos en Nordelta

La modelo también mencionó que otros vecinos de Nordelta tomaron medidas extremas para lidiar con la situación, como electrificar cercos. Estos métodos, aunque efectivos, reflejan la desesperación de los residentes por mantener a los carpinchos alejados de sus hogares. “Me arruinan todo el pasto”, lamentó Natalie, mostrando el estado de su jardín después de la invasión de estos animales.

Natalie sugirió buscar un equilibrio similar al que se encuentra en lugares como Miami, donde la fauna silvestre y los residentes conviven de manera controlada y segura. “Hay que ir a un punto de equilibrio como, por ejemplo, como hacen en Miami, que viven rodeados de yacarés, de cocodrilos, y está todo controlado y custodiado”, propuso Weber.