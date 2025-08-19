Horóscopo / Astrología

Mhoni Vidente reveló los números de la suerte del 18 al 22 de agosto 2025 para cada signo del zodiaco

La experta compartió sus predicciones y reveló los números mágicos de la suerte para cada signo del zodiaco en la semana del 18 al 22 de agosto de 2025.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

19 de agosto de 2025,

Mhoni Vidente reveló los números de la suerte del 18 al 22 de agosto 2025 para cada signo del zodiaco
Mhoni Vidente reveló cómo es el ritual poderoso de la saliva.

En esta ocasión, Mhoni Vidente vuelve a compartir su horóscopo semanal con predicciones para cada signo del zodiaco.

A través de su canal oficial de YouTube, la famosa astróloga y tarotista nacida en Cuba y radicada en México, reveló cuáles son los números de la suerte que podrían traer fortuna en los próximos días.

Los números de la suerte hoy según tu signo del zodíaco (Imagen ilustrativa / Web)
Los números de la suerte hoy según tu signo del zodíaco (Imagen ilustrativa / Web)

Como cada semana, también adelantó qué signos estarán más compatibles y transmitió el mensaje especial de los arcángeles.

Estos son los números de la suerte del 18 al 22 de agosto para cada signo, según Mhoni Vidente

Aries

  • 09
  • 10
  • 15

Tauro

  • 17
  • 32
  • 35

Géminis

  • 04
  • 08
  • 16

Cáncer

  • 11
  • 14
  • 30

Leo

  • 02
  • 05
  • 26

Virgo

  • 24
  • 35
  • 01
Horóscopo semanal (28 abril - 4 mayo): predicciones de amor, dinero y amistad para cada signo del zodiaco.
Horóscopo semanal (28 abril - 4 mayo): predicciones de amor, dinero y amistad para cada signo del zodiaco.

Libra

  • 11
  • 34
  • 59

Escorpio

  • 10
  • 40
  • 77

Sagitario

  • 12
  • 18
  • 41

Capricornio

  • 06
  • 13
  • 30

Acuario

  • 01
  • 15
  • 49

Piscis

  • 07
  • 08
  • 21

Temas Relacionados

MÁS DE Astrología
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS