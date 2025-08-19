Mhoni Vidente reveló los números de la suerte del 18 al 22 de agosto 2025 para cada signo del zodiaco

En esta ocasión, Mhoni Vidente vuelve a compartir su horóscopo semanal con predicciones para cada signo del zodiaco.
A través de su canal oficial de YouTube, la famosa astróloga y tarotista nacida en Cuba y radicada en México, reveló cuáles son los números de la suerte que podrían traer fortuna en los próximos días.
Como cada semana, también adelantó qué signos estarán más compatibles y transmitió el mensaje especial de los arcángeles.
Estos son los números de la suerte del 18 al 22 de agosto para cada signo, según Mhoni Vidente
Aries
- 09
- 10
- 15
Tauro
- 17
- 32
- 35
Géminis
- 04
- 08
- 16
Cáncer
- 11
- 14
- 30
Leo
- 02
- 05
- 26
Virgo
- 24
- 35
- 01
Libra
- 11
- 34
- 59
Escorpio
- 10
- 40
- 77
Sagitario
- 12
- 18
- 41
Capricornio
- 06
- 13
- 30
Acuario
- 01
- 15
- 49
Piscis
- 07
- 08
- 21