Mhoni Vidente reveló los números de la suerte del 18 al 22 de agosto 2025 para cada signo del zodiaco

En esta ocasión, Mhoni Vidente vuelve a compartir su horóscopo semanal con predicciones para cada signo del zodiaco.

A través de su canal oficial de YouTube, la famosa astróloga y tarotista nacida en Cuba y radicada en México, reveló cuáles son los números de la suerte que podrían traer fortuna en los próximos días.

Los números de la suerte hoy según tu signo del zodíaco (Imagen ilustrativa / Web)

Como cada semana, también adelantó qué signos estarán más compatibles y transmitió el mensaje especial de los arcángeles.

Estos son los números de la suerte del 18 al 22 de agosto para cada signo, según Mhoni Vidente

Aries

09

10

15

Tauro

17

32

35

Géminis

04

08

16

Cáncer

11

14

30

Leo

02

05

26

Virgo

24

35

01

Libra

11

34

59

Escorpio

10

40

77

Sagitario

12

18

41

Capricornio

06

13

30

Acuario

01

15

49

Piscis