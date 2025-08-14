En junio de 2024, Paula Trapani asistió a la ceremonia de los Martín Fierro de Radio en la Sociedad Rural Argentina, nominada a Mejor Labor en Conducción Femenina de AM por su trabajo en Radio del Plata. Además de impactar con un vestido bordado que captó miradas, la periodista llamó la atención porque llegó acompañada de su hija mayor, Milena Loketek.

Así está hoy Milena, la hija de Paula Trapani, a sus 18 años

Paula, que mantiene un perfil reservado sobre su familia, está casada con el economista Sebastián Loketek desde 1999 y juntos tienen tres hijos: Joaquín, Milena y Delfina. En una entrevista con La Nación, describió a Milena como “la hija fácil, que nunca te causa un problema” y admitió que, por eso, a veces se pregunta si le presta toda la atención que merece.

Paula con sus dos hijas.

Milena Loketek: arte, redes y proyectos

A sus 18 años, Milena transita una etapa de grandes cambios. Estudia comedia musical, toca el piano, baila y practica deportes acuáticos. Su perfil artístico también se refleja en sus redes: en Instagram reúne cerca de 3.000 seguidores y en TikTok supera los 4.300, con más de 320 mil “me gusta” acumulados.

Milena modela en sus redes.

En ambas plataformas comparte videos y fotos que combinan viajes, moda, momentos con amigos y presentaciones musicales. Además, tiene un microemprendimiento llamado Milena’s, dedicado a la venta de aros personalizados hechos a mano.

Milena tiene miles de seguidores en TikTok e Instagram.

La joven comparte imágenes en las redes.

Su estilo frente a cámara es fresco y natural, con una estética que mezcla toques bohemios, prendas cómodas y un aire descontracturado. “Ella quiere ser artista, le gusta mucho la comedia musical y toma clases desde hace un tiempo”, contó Trapani sobre el camino que su hija eligió.

Milena Loketek.

Aunque todavía no se sabe si seguirá los pasos mediáticos de su madre o si se inclinará de lleno por el mundo del espectáculo, Milena parece decidida a construir su propio camino. Su actividad en redes, sumada a su formación artística, marca un perfil versátil y con proyección.