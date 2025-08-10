¡A los besos! El video de Tiago PZK y Belén “La Chilena” Negri que confirma su reconciliación

Tiago PZK y Belén “La Chilena” Negri son nuevamente noticia, y esta vez por el motivo más dulce: el amor. La conductora y el cantante confirmaron su reconciliación de la manera más viral posible, con un video en TikTok que ya acumula más de 927 mil likes y miles de comentarios emocionados.

En la filmación, Belén aparece frente a cámara en un trend muy popular: alguien camina distraído, la choca y, en lugar de pedir disculpas, la besa. El encargado de entrar en escena no fue otro que Tiago, sellando el momento con un beso que dejó sin dudas a los fans.

El momento del beso entre el cantante y la influencer.

El video de Tiago PZK y Belu Negri que confirmó su reconciliación

“Ups choqué con el amor de mi vida. Mi bemaste”, escribió Negri en la descripción, dejando claro que lo suyo con el intérprete de Entre nosotros está más vigente que nunca. La pareja había terminado su relación en diciembre de 2023, pero en los últimos meses las interacciones en redes sociales y las apariciones juntos en el programa Se fue larga de Luzu TV, donde Belén es conductora, encendieron las sospechas.

En esta oportunidad, los fans no tardaron en reaccionar. Entre los mensajes más destacados que Belén incluso llegó a likear, se leyeron frases como: “Se alejaron para sanar, se esperaron y se volvieron a encontrar” o “Mi bemaste, volví a creer en el amor chicos”. Otros fueron más directos: “Ay, cásense, tengan hijos y sean felices por siempre” y “Se lo tenían muy guardadito ehh (todos sabíamos ya)”.

Los comentarios en el video.

Tiago PZK, por su parte, no se pronunció públicamente, pero su aparición en el video habla por sí sola. Con su estilo relajado y siempre conectado con sus fans, el cantante logró que la noticia se esparciera rápidamente entre sus seguidores y en la prensa de espectáculos.