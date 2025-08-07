Salí de ahí, Gerson: quién es el joven millonario que estalló en TikTok gracias a su novia influencer

Casi no habla pero sus videos en TikTok son virales y se ganó el cariño de los usuarios en las redes. Su verdadero nombre es Justo Macchiavello pero todos lo conocen como Gerson y su cara se repite en cientos de memes y posteos en X.

La popularidad de Gerson explotó en TikTok gracias a los clips románticos que publica su novia, la influencer Daniela Batlle Casas. Juntos protagonizan escenas lujosas, con restaurantes y viajes por Europa, lo que generó tanto admiración como ironía entre los usuarios.

"Gerson":

Por los comentarios sobre este video pic.twitter.com/WcnhhhnwWE — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 4, 2025

Memes como “Salí de ahí, Gerson” o “Todo a nombre de mamá, Gerson” se multiplicaron en redes, reflejando el contraste entre su bajo perfil y la vida ostentosa que muestran los videos.

Antes de su viralización, Daniela batió su propio récord digital con casi 170 mil seguidores y más de 11 millones de “me gusta” en la plataforma de videos de origen chino, donde muestra obsequios que recibe de Gerson y su estilo de vida aspiracional de pareja.

Gerson y su novia Daniela Batlle Casas

En las últimas horas se conoció un detalle más que llamativo de Gerson: es miembro de la familia propietaria de Duravit, una histórica empresa argentina de juguetes y artículos para el hogar.

El caso llamó aún más la atención cuando se reveló que Daniela trabajó durante ocho meses como asesora del diputado Gerardo Milman, quien ahora está en el centro de una investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Todo a nombre de mamá, Gerson pic.twitter.com/4KTgQTo5QW — Pablo (@AbogadoDijo) August 3, 2025

Daniela aclaró la situación públicamente en un video: “Soy abogada, trabajé en el Congreso en 2022… renuncié antes de los escándalos. No tuve nada que ver con esas causas”, explicó con firmeza.

Mientras tanto, y paradójicamente, Gerson permanece alejado del estallido mediático. Aunque su rostro está presente en los videos de sus vacaciones, él no genera contenido por sí mismo: el protagonismo y los comentarios reinan gracias a la presencia de Daniela en cámara.

El contraste entre la discreción de fondo y la viralidad del contenido generó una fascinación pública alrededor del personaje “Gerson”, convirtiéndolo en un caso de estudio sobre fama digital surgida del entorno más que de la persona en sí.