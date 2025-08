Daniela Batlle Casas, también conocida como la “novia de Gerson” por su viral relación en redes sociales, salió a explicar su vínculo con el diputado Gerardo Milman en medio de acusaciones que la situaban cercana a la causa del atentado contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, donde cuenta con casi 170 mil seguidores, la joven santafesina aclaró con contundencia: “Yo soy abogada, trabajé en el Congreso con Milman. Estuve en 2022, solo ocho meses, y renuncié en octubre, antes de todos los escándalos”.

Gerardo Milman junto a Daniela Battle Casas.

“El vínculo nunca fue más que laboral y breve”, sostuvo. Y añadió: “Pensé que podría desarrollarme en el Congreso, pero no fue lo que esperaba, así que me fui. No tengo nada que ver con esa causa”.

Con tono firme pero tranquilo, también se expresó por las últimas versiones acerca de su vínculo con el legislador de Juntos por el Cambio, imputado en la causa: “Es muy feo lo que se me acusa. La gente habla sin saber… deberían canalizar su frustración en otro lado”.

En otra parte de su descargo, dijo: “Estoy muy tranquila, mi pareja Gerson sabe quién soy yo realmente”, destacando su respaldo y el de la gente que la quiere frente a las versiones públicas.

Daniela Battle Casas

La viralización del caso comenzó cuando seguidores notaron su nombre en el listado de asesores del diputado Milman, quien están bajo investigación por su presunta relación con el atentado contra Cristina Kirchner, ocurrido la noche del 1 de septiembre de 2022 .

En redes surgieron vínculos especulativos: desde acusaciones de financiamiento de viajes con influencia política hasta insinuaciones sobre su estilo de vida junto a Gerson. Daniela negó todo: “No fui parte de nada raro ni estuve involucrada en nada. Renuncié antes de que todo estallara”.

También aclaró que su paso por la política no definió su identidad pública: “En redes se mezclan versiones. No se me puede encasillar por haber sido asesora. Merecemos respeto”, concluyó la joven.

El descargo de Daniela Battle Casas, la novia de Gerson, sobre su vínculo con Gerardo Milman