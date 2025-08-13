Así está hoy Malek, el hijo de Karina Mazzocco: tiene 18 años y es piloto de carreras

Karina Mazzoco y Omar “El Bacha” son una de las parejas más consolidadas en el mundo del espectáculo argentino. Tras conocerse en un supermercado, los mediáticos han conformado un núcleo inquebrantable por más de 19 años.

Karina Mazzocco lleva 19 años con su pareja.

“Nos conocimos en un supermercado (...) Es más, te doy más detalles: lo crucé en la zona de verdulería (suelta una carcajada). Nos miramos y a mí me gustó, pero, claro, seguí con mis compras, salí del supermercado y, cuando estaba por llegar al auto con las bolsas, escucho que alguien me pregunta: ‘¿Necesitás que te ayude a cargar todo?’. Y era Omar”, recordó la presentadora en una entrevista para la revista en Para Ti.

La pareja selló su familia con Malek, su único hijo, quien ha consolidado diferentes logros para su corta edad. Actualmente triunfa como piloto de automovilismo y compite en la categoría Fórmula 3 Metropolitana.

Así está hoy Malek, el hijo de Karina Mazzocco que triunfa como piloto

El hijo de la presentadora de “A la tarde” tiene 18 años y es todo un adulto. Con su altura y personalidad, ha dejado de lado la infancia para avocarse en sus pasiones.

Así está hoy Malek, el hijo de Karina Mazzocco y Omar El Bacha

Desde este punto, el joven decidió convertirse en piloto de carreras. Para ello, inició su camino en la Fórmula 4, conocida como una categoría especial para pilotos junior.

“Un poquito de la Tercera fecha que vivimos junto a #formula4nuevageneracion en el Mouras. Esta vez sin lluvia. Gracias por acompañar la carrera de @elbacha_. Vamos hijo, a seguir disfrutanto lo que tanto te apasiona”, expresó la madre con suma emoción tras observar los logros de su hijo.

El adolescente busca mejorar en todo momento su performance en las carreras. Además, cuenta con la compañía y el apoyo de su familia, en especial de Karina, quien asiste a cada carrera para darle aliento.

Malek, el hijo de Karina Mazzocco,es piloto en Fórmula 3 y 4

“Hoy mi hijo Malek El Bacha hizo podio en la primera carrera en Fórmula 4 Nueva generación de este fin de semana. Es la segunda carrera de su vida y pudo hacer podio en el tercer puesto. Qué alegría verlo brillar en lo que más lo apasiona (...)Cuando corre o siento que está lejos, siempre le encomiendo a Dios para que lo proteja”, expresó Karina Mazzocco con suma felicidad.

En su cuenta de Instagram, donde presenta su desempeño como piloto de carreras, Malek tiene miles de seguidores y aumentó su categoría a Fórmula 3 Metropolitana.

Así está hoy Malek, el hijo de Karina Mazzocco: tiene 18 años y es piloto de carreras

Recientemente, en agosto de 2025, Karina Mazzocco vivió un fin de semana cargado de emociones en San Juan, donde acompañó a su hijo durante una nueva presentación en la Fórmula 3 Metropolitana. La conductora viajó especialmente al Autódromo Internacional Villicum para alentarlo desde la primera fila y compartir con él cada momento de la experiencia.