La triste noticia que recibió Eva Bargiela durante los últimos meses de su embarazo: “No te imaginás...”

Mientras transita por los últimos meses de su embarazo, Eva Bargiela recibió una noticia muy dolorosa y, como es de suponer, utilizó sus redes sociales para contextualizar los hechos mediante un significativo posteo.

Cabe aclarar que, la modelo está embarazada por primera vez y, el bebé en camino será el fruto del amor que la unió al futbolista Gianluca Simeone. Por la acotación antes señalada, se cree que para Eva Bargiela no fue fácil afrontar la noticia que se destacará a continuación.

Eva Bargiela junto a su perrita, Frida.

De acuerdo con lo comunicado por Instagram, Eva Bargiela perdió a su perrita Frida, quien en vida fue una compañera sin igual, ya que la acompañó mientras ella transitaba su proceso habitual de crecimiento personal y profesional.

Ahora bien, para informar sobre la dolorosa pérdida de su mascota, Eva Bargiela utilizó su cuenta oficial de Instagram. Más exactamente, la pareja del deportista Gianluca Simeone compartió 7 fotografías de su perrita y, al pie de estas, dejó un emotivo escrito.

En el texto referido que colgó Eva en Instagram, se leía lo siguiente: “Mi Fridita hermosa, casi 12 años juntas. No te imaginás lo que te voy a extrañar, no te imaginás cuántas veces me salvaste”.

Frida, la entonces perrita de Eva Bargiela.

De tal manera, Eva Bargiela no solo compartió la noticia del triste fallecimiento de su mascota, sino que, además, dejó saber que dicha partida le afecta de manera significativa por el tiempo que convivió junto a Frida.

Tras la revelación en cuestión, Eva Bargiela recibió más de 329 mensajes de apoyo y 16 mil likes que dejaron aquellos que empatizaron con su dolor. Entre los likes de la publicación destaca el de Eugenia la China Suárez, quien ha demostrado tener (en múltiples oportunidades) un vínculo muy estrecho con los animales.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron que serán padres

Después de hacer la revelación pertinente al final de un partido de futbol, Eva Bargiela y Gianluca Simeone realizaron un posteo por Instagram en el que oficializaron los hechos con el siguiente texto: “Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo”.

La drástica decisión que tomó Eva Bargiela con su bebé y que rompería la tradición familiar de los Simeone.

Asimismo, Eva en el escrito completo: “Es que si bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia”.