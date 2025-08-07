La drástica decisión que tomó Eva Bargiela con su bebé que rompería la tradición familiar de los Simeone

A la espera de su primer hijo junto a Gianluca Simeone, la modelo aprovecha sus redes sociales para mostrar cada paso de este especial momento. Esta vez, llamó la atención al anunciar el nombre elegido para el bebé y dejó en claro que no continuará con la costumbre familiar del clan Simeone.

La llamativa decisión que tomó Eva Bargiela con su bebé

La influencer de 32 años fue una de las invitadas al programa Pasapalabra, donde antes de sumarse a los juegos, mantuvo una breve charla con el conductor Iván de Pineda. Durante la conversación, compartió detalles de su vida personal y reveló públicamente el nombre que eligió para su futuro hijo. Con una sonrisa, Bargiela anunció que el bebé se llamará Faustino Simeone Bargiela.

Meses atrás, la pareja ya había confirmado que estaban esperando un varón. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el nombre no sigue la tradición del linaje masculino del “Cholo” Simeone, cuyos tres hijos se llaman Giovanni, Gianluca y Giuliano, todos con la inicial “G”. En este caso, Faustino marca un quiebre con esa costumbre familiar.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para recibir a su primer hijo en octubre y ya comenzaron a definir ciertos aspectos relacionados con el nacimiento. En este contexto, la modelo expresó sus dudas sobre recibir visitas en el sanatorio: “Cuando nazca y veo cómo me siento, aviso si viene alguien o no. Hoy te digo como que no sé si quisiera que vaya alguien al sanatorio”.

A su vez, profundizó sobre su postura y fue muy clara al señalar: “Lo que pasa es que la gente siente que está yendo a un zoológico”. En esa línea, explicó que cada parto es distinto y que el cansancio puede ser extremo: “Capaz tuviste suerte y tuviste dos horas de trabajo de parto. Pero capaz tuviste 18 horas de trabajo de parto, estás agotada…”.

Para finalizar, reflexionó sobre el momento posterior al parto y la necesidad de resguardar la intimidad del encuentro con el bebé: “Están intentando conectar con tu bebé, tratando de dar la teta. Y tenés gente ahí visitándote y queriendo ver al bebé. Lo podés ver en una semana, en 10 días, en 15”.