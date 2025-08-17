Netflix: la dramática serie coreana basada en hechos reales que está entre las más vistas

Netflix continúa apostando fuerte por los k-dramas. La plataforma de streaming tiene dentro de su catálogo una gran variedad de géneros para todos los gustos. Entre ellos, uno de los favoritos de los usuarios es el de las series coreanas.

Desde hace ya varios años, Corea del Sur se convirtió en una gran industria a la hora de producir ficciones y alcanzó el impacto a nivel mundial. Es por eso que dentro de la enorme oferta de Netflix hay un k-drama que atrapó por completo a los usuarios de todo el mundo.

Netflix: la serie coreana basada en una historia real que arrasa a nivel mundial y está entre las más vistas

Se trata de una serie con una historia llena de poder, amor y secretos, ideal para los fanáticos de los k-dramas. Esta producción está entre las más vistas a nivel global en Netflix y arrasa entre sus usuarios.

La serie coreana del momento se perfila para ser una de las más vistas del 2025. Es que desde su estreno el año pasado este drama se ha posicionado rápidamente entre los títulos más vistos en la plataforma, conquistando a miles de suscriptores.

De qué trata La reina de las lágrimas, la serie coreana de Netflix

Se trata de "La Reina de las Lágrimas“, una serie coreana que mezcla romance con poder en una trama apasionante. Desde su estreno en 2024, conquistó a toda la audiencia de Netflix. Este k-drama está inspirado en una historia real, más precisamente la vida de la heredera de la reconocida marca Samsung, y ofrece un relato lleno de intrigas y emociones.

La historia se enfoca en una pareja de empresarios, Hong Hae-in y Baek Hyun-woo, interpretados por Kim Ji Won y Soo-hyun respectivamente. Ella es la heredera del imperio Queens Group, él, por su parte, ocupa un cargo directivo en la misma empresa. Esta serie tiene 16 episodios, los suficientes para mostrar la complejidad de su relación y los desafíos que enfrentan sus personajes.

Netflix: la serie coreana basada en una historia real que arrasa a nivel mundial y está entre las más vistas

La serie está marcada por su contexto social y las diferencias de clase. A medida que los capítulos avanzan, los protagonistas de "La Reina de las Lágrimas" se ven enfrentados a conflictos personales y profesionales que deben superar para mantener su amor. La pareja representa una imagen perfecta frente a los demás, aunque en privado lidian con críticas sociales y tensiones internas.

Netflix: la serie coreana basada en una historia real que arrasa a nivel mundial y está entre las más vistas

Una de las cualidades de esta serie es que revela múltiples paralelismos con la vida real de la heredera de Samsung, mostrando cómo el amor puede verse afectado por decisiones difíciles y situaciones complejas. Estos elementos aportan un dramatismo real que la hace de las más valoradas por el público amante de los k-dramas.

Trailer