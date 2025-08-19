Eva De Dominici eligió las bucaneras más rockeras y marcó tendencia con un look total black

Desde sus inicios en la televisión, Eva de Dominici supo conquistar al público con su talento y personalidad. Con el paso del tiempo, ese vínculo se volvió cada vez más fuerte y hoy se refleja en una comunidad que supera los 2 millones de seguidores en Instagram y sigue atenta cada uno de sus pasos.

Eva de Dominici eligió las bucaneras más rockeras para un total black con mucha piel a la vista

En esta oportunidad, la actriz decidió compartir con sus seguidores algunas fotos de su última producción en las que se la puede ver con un look total black bien rockero que se llevó todas las miradas.

En las imágenes, Eva aparece con un minivestido negro, bucaneras negras caña alta, blazer oversize y un peinado relajado. Combinó el look con una bandolera con detalles en dorado y accesorios minimalistas para darle el toque final.

La polémica escena de Eva de Dominici y Guillermo Francella en Homo Argentum

En la previa del estreno de Homo Argentum, se generó una fuerte polémica al mostrar una escena en la que el personaje de Eva De Dominici parece realizar una denuncia falsa por violencia de género. Ante los cuestionamientos, la actriz decidió aclarar la situación durante la avant premiere del film.

Con firmeza, Eva explicó que la secuencia fue malinterpretada y que el tráiler no refleja la verdadera esencia de la historia. Según ella, su personaje no está vinculado a una denuncia falsa, sino a una trama de venganza contra un hombre corrupto que esconde oscuros secretos detrás de una fachada de vida familiar.

“Cuando vean la película se van a dar cuenta de que nada que ver. Este personaje vive en la mente del protagonista, que es un corrupto. No tiene relación con las estadísticas de violencia de género, que hablan por sí solas”, remarcó De Dominici, dejando en claro que su papel no busca minimizar ni relativizar una problemática tan sensible.