Chau pelo largo, Noelia Marzol se la jugó y apostó por un rotundo cambio de look que será la tendencia del verano

Noelia Marzol conquistó al público y se consagró como una de las grandes favoritas del espectáculo. Brilla en el teatro, en la televisión y también en las redes, donde la acompaña una comunidad fiel que celebra cada uno de sus pasos. Con su carisma, talento y una energía que contagia, arrasa en Instagram: cada posteo, ya sea de su trabajo o de su vida cotidiana, reúne miles de likes y mensajes llenos de buena onda de sus seguidores.

Noelia Marzol sabe conquistar a sus fanáticos en las redes.

En esta oportunidad, la bailarina decidió usar su cuenta de Instagram para compartir con sus fanáticos su nuevo cambio de look. Noelia apostó a un corte de pelo por arriba de los hombros, que lució con una sonrisa y un look casual con una musculosa negra y aritos dorados.

Noelia Marzol presumió en redes su rotundo cambio de look

“Hubo un evidente cambio de look! Esperé algunos días a ver si encontraba el momento de hacer unas lindas fotos, pero sabrán entender. Hijos y mucho trabajo (por suerte). Asi que van estas caseritas pero con amor, sino después me queda vieja la noticia", escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes.

Noelia Marzol habló del problema de salud que padece a sus 38 años

Noelia Marzol decidió hablar abiertamente de su propio paso por tratamientos estéticos. La bailarina compartió en redes sociales que eligió reducir el volumen de sus labios tras notar un resultado “exagerado” y explicó cómo atravesó el proceso con acompañamiento profesional.

“En los labios, no sé en qué momento sucedió, terminé con algo muy exagerado. Y lo detecté, por suerte lo detecté y me fui a quitar. Lo cuento porque creo que hay un montón de chicas que como se puso de moda, también quedaron insatisfechas con el volumen. Y hay vuelta atrás”, expresó.

Con total transparencia, relató que en el último tiempo se enfocó en cuidar su piel, quitar manchas y corregir detalles que la incomodaban, siempre asesorada en centros especializados. Su objetivo, aseguró, fue transmitir tranquilidad a quienes atraviesan experiencias similares y demostrar que muchas veces hay alternativas y soluciones posibles.