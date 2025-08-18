A sus 70 años, Silvia Pérez fue por todo y presumió su espectacular figura en microbikini desde la pileta

Silvia Pérez sigue tan vigente como siempre a pesar de no aparecer en televisión hace muchísimo tiempo. La actriz y modelo de 70 años se mantiene con una forma envidiable y utilizó una vez más sus redes sociales para mantenerse al día con sus seguidores, que siguen atentos cada una de sus publicaciones.

Silvia Pérez celebró el Día de la Relajación en microbikini desde la pileta

Aprovechando el Día de la Relajación, la modelo compartió una serie de fotos en las que se la puede ver en microbikini negra posando desde el interior de una pileta. Con el pelo atado, lentes de sol y accesorios, se mostró radiante a los 70.

“Algunas formas de relajar y estar en paz”, escribió la modelo en el epígrafe de la publicación y dio algunos consejos como practicar una respiración consciente, pronunciar un mantra durante 5 minutos, contactar con la naturaleza y hacer algo que te guste.

Así luce hoy Julieta, la hija de Santiago Bal y Silvia Pérez

Silvia Pérez es una figura icónica de la farándula argentina y conoció a Santiago Bal cuando se lucía como vedette en los escenarios. En aquel momento, Bal estaba casado con Thelma del Río, pero eso no fue un impedimento para mantener una relación con Silvia, quien finalmente quedó embarazada.

Actualmente, Julieta Bal es muy activa en sus redes sociales, aunque en su perfil personal de Instagram tiene poco menos de 17 mil seguidores. La única hija mujer que tuvo el productor teatral lleva una buena relación con su hermano Federico, el más polémico de los tres hijos que tuvo Santiago, y también con Carmen Barbieri.

Así luce hoy Julieta.

En las redes, Julieta comparte su día a día y con 45 años continúa con el legado de la actuación de sus padres. En su biografía de la aplicación de Meta se define como “Facilitadora en Constelaciones Familiares”.

Julieta junto a Silvia en un viaje.

La actriz comparte recurrentemente fotos junto a su hermano Federico con quien tiene una relación muy cercana. Su última publicación es una foto con Fede en el estadio de River Plate y le dedicó unas cariñosas palabras en donde le demuestra su admiración.