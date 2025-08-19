BAFWEEK 2026: cuándo es y qué marcas y diseñadores se presentan en la temporada primavera verano

La semana de la Moda en Buenos Aires (BAFWEEK) en su nueva edición primavera verano 2026 está llegando para vestir de lujo, glamour y las mejores apuestas de los diseñadores en escenarios únicos de la Ciudad. Se llevará a cabo desde el 28 de agosto al 5 de septiembre para mostrar las tendencias que se viene en la temporada.

Este evento es uno de los más esperados del año para los diseñadores consagrados y emergentes, las marcas, artistas y fanáticos de la moda que esperar ver en las pasarelas los looks que son furor en el mundo. Para eso, BAFWEEK marca como escenario de glamour distintas locaciones de la ciudad.

La nueva edición del BAFWEEK

En esta nueva edición llega con una propuesta renovada que expande la pasarela más allá del desfile: se convierte en un ritual colectivo, celebración urbana y punto de encuentro para lo más vibrante del diseño argentino.

Qué marcas estarán presentes en BAFWEEK 2026 primavera verano

Con una grilla diversa y provocadora, BAFWEEK sube a pasarela a las marcas Revolver, Gusmán, Blue Sheep, Bestia, Bolivia, Sadaels, Vanesa Krongold, Heidi Clair y María Cher que desplegarán sus universos estéticos en locaciones icónicas y espacios intervenidos especialmente para cada presentación. Por primera vez estarán Bowen, Portsaid y la Unión Europea junto a la Universidad de Palermo.

La nueva apuesta une a la Universidad de Palermo y la Unión Europea en un desfile que celebra la diversidad creativa y el cruce cultural. Por medio de un concurso se eligió a 26 diseñadores locales que representarán a cada uno de los países miembros de la UE.

Antes del desfile, una instalación sonora con artistas tocando platillos dará inicio a la experiencia, creando una atmósfera ritual que anticipa lo que vendrá: una celebración del diseño como lenguaje universal.

No solo presentarán desfiles en la semana de la moda, sino que habrá una serie de charlas y encuentros curatoriales con referentes de la moda, el arte y la cultura.

En esta edición, Art Lab abrirá sus puertas para una experiencia sonora única junto a Diana Murek, quien presentará una selección de discos curados en diálogo con la historia de la moda y la evolución de las Fashion Weeks a través del tiempo. La propuesta invita a explorar el vínculo entre estética, sonido y narrativa visual, en un encuentro que celebra la música como lenguaje complementario del diseño.

Además, la estilista e influencer Ferni Moreno (@fernihood) llega a BAFWEEK con una propuesta que interpela desde lo íntimo y lo colectivo. En esta edición, presentará su libro Vestite como realmente querés, una guía que reivindica el deseo como motor estético y político.

Avon será la marca oficial de maquillaje del evento y que llevarán el lmake up de cada pasarela. Chandon, la marca líder en espumantes, se convierte por segunda vez en la bebida oficial de la Semana de la Moda.

Este año Tanqueray será protagonista de una experiencia que fusiona el estilo, la creatividad y su sabor inconfundible con su nueva campaña: It´s Showtime. En esta edición, las pasarelas de BAFWEEK se encuentran con el arte de la coctelería para dar vida a un universo donde cada detalle cuenta.