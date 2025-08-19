Rosario volvió a convertirse en epicentro de la moda argentina con la 20ª edición de Estilo Rosario, realizada el 14 de agosto en el Alto Rosario Shopping. El evento, que desde hace dos décadas marca tendencias en el interior del país, celebró este aniversario con una propuesta que combinó moda, arte y espectáculo en un despliegue único.

La edición 2025 llevó por nombre Trip Edition y sorprendió al público con una puesta en escena inspirada en un viaje sensorial a la India. Los asistentes disfrutaron de colores vibrantes, texturas únicas y una escenografía diseñada para transportar a los presentes a un universo cultural exótico y cautivante.

Pampita brilló en Estilo Rosario 2025

En esta ocasión, fueron nueve las marcas que dijeron presente en la pasarela: Jazmín Chebar, Allô Martinez, María Cher, Melocotón, Las Pepas, The Bag Belt, Kosiuko, Mishka y Nike. El mix reflejó diversidad de estilos, tendencias actuales y el compromiso creciente de la industria con prácticas sostenibles.

“Estamos muy orgullosos de celebrar 20 años de historia acompañando la industria textil de nuestro país, consolidando este evento como una tradición y dejando huella en tendencia y estilo desde la ciudad de Rosario”, expresó Guillermina Gasparini, Center Manager de Alto Rosario Shopping.

Estilo Rosario 2025

La pasarela contó con la participación de 65 modelos y la presencia de 700 invitados, entre clientes, celebridades, prensa especializada y referentes del mundo de la moda. La magnitud del evento reafirma su posición como la cita ineludible para los amantes del diseño y las últimas tendencias.

A lo largo de estos años, Estilo Rosario logró captar las expectativas del público y consolidarse como un espacio de referencia. Por su pasarela han pasado marcas de prestigio nacional e internacional, además de shows musicales de figuras como Elena Roger, Maxi Trusso y hasta espectáculos del Cirque Du Soleil.

Estilo Rosario 2025

El broche de oro de esta edición estuvo a cargo de Agapornis, que ofreció un show a puro baile y diversión, transformando la noche en una verdadera fiesta.