Clausuraron una reconocida concesionaria de Córdoba por incumplimientos

La dirección general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba dispuso la clausura preventiva de una reconocida concesionaria de la Capital. Esta medida surgió tras un incremento significativo de denuncias y la constatación de incumplimientos contractuales que afectan a numerosos consumidores.

La resolución, adoptada conforme al artículo 37 de la Ley Provincial 10.247, responde a graves infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240.

Clausuraron una reconocida concesionaria de Córdoba

Se trata de la empresa Genesis Motors, ubicada en Marcelo T. de Alvear 748. Entre las irregularidades detectadas, sobresalen la inclusión de cláusulas abusivas en los acuerdos de compraventa, la omisión en el deber de proporcionar información transparente sobre los productos comercializados, y demoras injustificadas en la entrega de bienes adquiridos. La empresa se dedica a la venta de motocicletas, tanto nuevas como usadas.

Como parte de esta disposición, se prohibió a la firma comercializar cualquier tipo de producto o servicio hasta que la compañía normalice su situación legal y cumpla con las regulaciones vigentes. Asimismo, se remitió las actuaciones a la Fiscalía Penal competente para que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo vinculado a las conductas observadas. Javier Arroyo, director de Defensa del Consumidor, confirmó la decisión, enfatizando la naturaleza abusiva de los contratos para los derechos del consumidor y la falta de información correcta sobre los bienes ofrecidos.

Qué dijo la concesionaria sobre la clausura

El cierre preventivo de la concesionaria se realizó el jueves 14 por la tarde. Ante esto, la empresa emitió una serie de comunicados a través de su cuenta de Instagram. “Por el momento, la atención presencial está suspendida por la clausura preventiva. Apenas la autoridad confirma la documentación retomaremos la atención presencial como siempre”, sostuvo.

Se clausuró una reconocida concesionaria. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

Asimismo, insistió: “La autoridad pidió aclarar/acompañar cierta documentación. Ya estamos presentado lo solicitado y estamos colaborando para resolverlo a la brevedad. No implica sanciones por fraude, riesgo para clientes ni cierre definitivo”.

La empresa aclaró que continuará operativa en horario de atención normal, pero solo por mensajes a través de Instagram. “Seguiremos 100 por ciento operativos en el horario de atención normal, solo por mensajes en nuestro Instagram oficial. Las entregas se reprogramaran por el mismo canal para que no pierdas tu turno. Las garantías y contratos continuarán vigentes sin cambios”, agregó.

Desde Defensa del Consumidor se subrayó la importancia de que los consumidores se informen adecuadamente antes de realizar cualquier compra o venta de vehículos. Se recomienda verificar antecedentes y las condiciones contractuales para prevenir situaciones de riesgo o incumplimientos. La entidad se encuentra a disposición para brindar asesoramiento y recibir denuncias a través de diversos canales: 351-3266655; defensadelconsumidor@cba.gov.ar, o en avenida Colón 724.