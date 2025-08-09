Córdoba: condenaron a una aseguradora por demoras en vuelos internacionales y entrega de equipaje

El Juzgado Civil y Comercial de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a una aseguradora por demoras en vuelos internacionales y entrega de equipaje. Los perjudicados fueron dos adultos mayores, quienes recibirán una indemnización por los problemas sufridos.

La firma Axa Assistance Argentina S.A. deberá resarcir económicamente a dos personas que sufrieron demoras en su regreso a Córdoba desde Madrid, España. Ambos habían contratado un seguro de asistencia al viajero ofrecido por la tarjeta de crédito Mastercard Black, “pero la empresa demandada no pagó los resarcimientos previstos en la contratación”, aseveró la Justicia en el fallo publicado en su sitio web.

Axa Assistance debe indemnizar a dos pasajeros que sufrieron demoras desde Madrid hacia Córdoba.

El juzgado consideró probado que, en el marco de los vuelos que habían contratado para emprender el regreso a su lugar de residencia, tuvieron una demora total de aproximadamente ocho horas. En el juicio también se acreditó que el equipaje fue entregado tres días después del regreso al país.

La jueza Gisela Cafure consideró que la aseguradora incumplió con el deber de información ya que no entregó un contrato a sus clientes. “Solo les brindó un mero instrumento, que no refleja de manera completa y acabada la totalidad de los términos, condiciones y exclusiones”, justificó.

“La información otorgada por parte de la empresa accionada debe detallar claramente las cláusulas del contrato, estipulando los alcances de las exclusiones de cobertura en forma previa a la suscripción del mismo, a efectos de evitar defraudar la buena fe del consumidor, quien cree estar protegido ante variadas contingencias, pero, al ocurrir éstas, de pronto se encuentra con la negativa del proveedor”, expresó.

La condena civil a Axa Assistance Argentina S.A. incluye el daño moral provocado a los viajeros. “Les ha causado preocupación, incertidumbre, frustración, impotencia y desesperación”, redactaron en la sentencia.

Las demoras en los vuelos, el retraso en la llegada del equipaje y los múltiples reclamos provocaron una condición de “hipervulnerabilidad”. “En la que se engastan los demandantes por su edad, en razón de tratarse de adultos mayores”, subrayó la jueza.

“No basta por lo tanto un simple daño, sino que debe tratarse de un perjuicio que, debido a su gravedad y trascendencia social, requiera una sanción ejemplar en aras de evitar la repetición de la conducta sindicada como dañosa”, concluyó la sentencia.

La sentencia de primera instancia fue apelada ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba. El tribunal admitió parcialmente el recurso planteado por la demandada en relación a la cuantificación del daño moral y confirmó la resolución apelada en los demás aspectos.